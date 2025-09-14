แม่ค้าชัยนาทยันยังรับสแกนจ่ายเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ไม่พกเงินสด วอนเร่งแก้ปัญหาอายัดบัญชี

แม่ค้าชัยนาทยืนยันยังรับสแกนจ่ายเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ไม่พกเงินสด วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา ลั่นใครจะรู้ว่าลูกค้าคนใหนเป็นโจรเป็นตำรวจ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2568 จากกระแสร้อนแรงเกี่ยวกับการถูกอายัดบัญชีธนาคารของร้านค้าต่างๆ ที่ถูกสงสัยว่าจะไปเกี่ยวข้องกับขบวนการเปิดบัญชีม้า เพื่อก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในระยะ 24 ชม.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดรับบริการสแกนจ่ายค่าสินค้าในพื้นที่ จ.ชัยนาท
โดยคุณบุญภัทร บัณฑิตาวรานนท์ แม่ค้าร้านกาแฟหน้าตลาดวัดท่าช้าง ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาทกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ในส่วนของตนเองก็รู้สึกกังวลเกี่ยวกับกระแสการถูกอายัดบัญชีอยู่บ้าง แต่ก็จำเป้นต้องรับสแกนจ่ายค่าสินค้าอยู่ เพราะทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้า จะเป็นกลุ่มที่ไม่พกเงินสด ซึ่งจะจ่ายค่าสินค้าผ่านการแสกนจ่าย ซึ่งถ้าทางร้านปฏิเสธการรับสแกนจ่าย ก็จะเสียลูกค้าไปจำนวนมาก ทำให้เสียโอกาสทางการค้า จึงอยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทย หาทางแก้ปัญหา เพราะมั่นใจว่ามีอีกหลากหลายสารพัดวิธี ที่จะจัดการกับขบวนการเปิดบัญชีม้าได้ โดยที่ไม่ทำให้พลเมืองดีคนค้าขายสุจริตเดือดร้อน เพราะต้องบอกกันตรงๆว่า ลูกค้าที่เดินเข้ามาซื้อของ เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนใหนเป็นโจร คนใหนเป็นพ่อค้ายา คนใหนเป็นพวกสแกมเมอร์ หรือแม้แต่คนไหนเป็นตำรวจถ้าไม่แต่งเครื่องแบบมา จึงอยากฝากถึงธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงท่านนายกฯอนุทิน ชาญวีรกูล ขอให้เร่งแก้ปัญหานี้ ตนเองสนับสนุนการปราบบัญชีม้า ปราบสแกมเมอร์ แค่ขอร้องว่าอย่าให้คนบริสุทธิ์ต้องเดือดร้อน
ด้านลูกค้าเองก็บอกว่า ถ้ากระแสนี้ทำให้ร้านค้าปฏิเสธการสแกนจ่าย ก็จะส่งผลกระทบวงกว้าง เพราะปัจจุบันไม่มีใครพกเงินสดกันแล้ว เพราะการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์มีความปลอดภัยมากกว่า