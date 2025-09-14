กลับมาอีกครั้ง มหกรรมดนตรีชายหาดระยอง 19-20 ก.ย.68 ฟรีคอนเสิร์ต-อร่อย 100 ร้านอาหารทะเล

กลับมาอีกครั้ง มหกรรมดนตรีชายหาดระยองครั้งที่ 11/2 “Rayong long beach festival 2025 @ Laemmaephim กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทั้งสนุก และอร่อย ของจังหวัดระยอง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Music in the Rain สนุกสุดขั้วไม่กลัวฝน”
ในวันที่ 19 – 20 กันยายน 2568 ณ บริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เตรียมจีดงาน Rayong long beach festival 2025 @Laemmaephim ประจำปี 2568 ครั้งที่ 2″ ครั้งนี้ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ MUSIC IN THE RAIN สนุกสุดขั้ว ไม่กลัวฝน ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2568 ณ บริเวณชายหาด แหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นการระดมกำลังความร่วมมือจากร้านค้าชุมชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายอาหารทะเลปรุงสด สินค้าท้องถิ่น ในราคาพิเศษ และยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในงานอีกมากมาย
ทั้งด้านสถานที่ และสำหรับผู้มาร่วมงามเรามีเสื้อกันฝนเตรียมแจก จำนวนจำกัด และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ นอกจากจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารรสเด็ด แล้วยังจะได้เพลิดเพลินกิจกรรมสร้างสรรค์
เช่น กิจกรรม Latte art มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก Share มา Show! รับกาแฟและเครื่องดื่ม ฟรี! วันละ 500 แก้ว และกิจกรรม Soft Power เมนูท้องถิ่นที่รังสรรค์ขึ้นพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ ก็มีมาให้ ชิมฟรีทุกๆ วัน พร้อมอิ่มอร่อย Food Truck สุดแซ่บ และ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของดีของฝากเมืองระยอง มากกว่า 100 ร้านค้า”
โดยภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับกิจกรรมสุดสนุกสนานต่างๆ มากมาย …อิ่มอร่อยไปกับอาหารพื้นบ้านเมนูดัง และอาหารทะเลสดๆ รสเด็ดกว่า 100 ร้านค้า ที่ยกขบวนมาเสิร์ฟแบบ ไม่อั้น
ฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ที่จะมาสร้างสีสัน ความมันส์อย่างไม่หยุดยั้ง ทุกค่ำคืน
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พบกับ
– Tilly Birds
– KLEAR
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พบกับ
– โจอี้ ภูวศิษฐ์
– และปิดท้ายความมันส์กับ
POTATO