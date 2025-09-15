ตาชั่งพันดาว : วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2568

⦁…“โลกนี้เต็มไปด้วย ความไม่แน่นอน อย่าประมาทว่าสิ่งดีๆ จะอยู่กับเราตลอดไป อย่าท้อแท้ ว่าสิ่งเลวๆ จะอยู่กับเราตลอดไป ทุกอย่างชั่วคราว ไม่มีอะไรคงที่ พยายามเรียนรู้ชีวิตอย่างนี้ แล้วเราจะอยู่กับโลกอย่างมีความสุข” คำสอน หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
⦁…เชื่อว่า บางคนอาจใจหาย หากไม่เตรียมกายเตรียมใจไว้ล่วงหน้า เดือนสุดท้ายในชีวิตราชการของหลายท่านรับราชการยาวนานเกือบ 40 ปี ทำคุณประโยชน์แก่ชาติประเทศมากมาย ถึงวาระถอดหัวโขนตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องวาง ก้าวสู่ชีวิตบั้นปลายวัยเกษียณ หลายท่านได้เวลาคืนความสุขให้ครอบครัว ชีวิตอาจมีความสุขกว่าที่คิด ทำให้นึกถึงพระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช “หัวโขนสวมหัวคนเต้น หมายเป็นลิงยักษ์ สักครู่ถอดโขน แล้วคนเดิมดู ใช่ผู้ยักษ์ลิงสิ่งลวง”
⦁… “ตำรวจห่วงใย ใส่ใจประชาชน” สถานการณ์ผู้ประสบอุทกภัยหลายพื้นที่หนึ่งในผู้นำที่ชื่อ “บิ๊กต่าย” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กำชับให้ติดตามสถานการณ์ช่วงนี้ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง อย่างใกล้ชิด เตรียมกำลัง ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ รถ เรือ พร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อเกิดสาธารณภัย โดยกำชับให้ดูแลตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบด้วย
⦁… ต้องชื่นชม โลกออนไลน์แชร์ภาพ “ผู้กองเดียร์” ร.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์ หวานวาจา รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ หลังออกเวรมาช่วยงานที่โรงพักเห็นคุณลุงพิการขี่ซาเล้งมาจอดหน้าโรงพักสภาพเปียกฝนและพยายามลงจากรถเข็นเพื่อแจ้งความเอกสารหาย ก่อนรีบเข้าไปช่วยพยุงพาเข้าด้านใน “ผู้กองเดียร์” บอกความจริงเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือ พ.ต.อ.ไพทูล พรมเขียน ผกก.ปลื้มใจบอกทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจไทยในมุมของการเป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่เคียงข้างประชาชน” อย่างแท้จริง
⦁…สมรภูมิปลายด้ามขวานยังระอุต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจภูธรภาค 9 ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สนธิกำลังทหาร ใช้มาตรการปิดล้อมพื้นที่ป่าสวนยางเนินเขาบ้านห้วยเต่า ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หลังสมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนภาคใต้ระดับปฏิบัติการและหัวหน้าหนีหมายจับหลบมาซ่อนตัวเคลื่อนไหวในพื้นที่จนเกิดยิงปะทะกัน 3 รอบ หลังเสียงปืนสงบเข้าเก็บหลักฐาน 8 จุด พบผู้ก่อการร้ายเสียชีวิต 2 ราย เจ้าหน้าที่ปลอดภัย
⦁… บทพิสูจน์ “จเรหวาน” พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) เตรียมมอบ 50 เป้าหมายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใหม่ให้กัมพูชาดำเนินการ “จตช.” ลั่นหากยังพบคนไทยหรือชาวต่างชาติถูกหลอกลวงอยู่ จะเป็นหลักฐานชี้ชัดว่ากัมพูชาไม่ปฏิบัติตามที่รับปากก่อนชู้ตให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงพิจารณา
⦁… สร้างมิตรภาพ “รองแจง” พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร.ในฐานะประธานคณะทำงานการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมนักกีฬาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ของไทยปลื้มคว้าชัยการจัดแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณีระหว่างตำรวจไทย-มาเลเซีย ชิงถ้วยรุจิรวงศ์ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2568 สำเร็จ เมื่อต้นกันยายนที่ผ่านมา ที่สนามกีฬารักบี้ฟุตบอล โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
⦁… เพื่อผู้บริโภค พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ท.พีระพัฒน์ สุทธเสนา สว.กก.2 บก.ปอศ. ตรวจยึดขาไก่แช่แข็งนำเข้าผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ของบริษัทแห่งหนึ่งภายในศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ หวั่นปนเปื้อนเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง
⦁… ยืนหยัดสู้ “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. นำหลักฐานที่อยู่ในกำมือเดินหน้าฟ้องเอาผิด ม.157 ตุลาการเพื่อนซี้ “บิ๊กต่าย” หมกเม็ดนั่งพิจารณาทั้งที่เป็นเพื่อนกันแถมมีคลิปเสียงหลุดอ้างผู้บริหารระดับสูงเข้าแทรกแซงคดี
⦁… งามหน้า ร.ต.อ.วิชาญ ตนุมาตร หน.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร นำทีมจับ “ปื๊ด” เกรียงศักดิ์ ชาว ต.นาสีนวน จ.มุกดาหาร ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งหลังติดต่อล่อซื้อยาบ้าก่อนนำตัวขยายผลผู้ต้องหารับนำยาบ้ามาจาก “ผู้หมวดนายหนึ่ง” มีผลงานปราบปรามยาดีเด่นในจังหวัดมุกดาหาร ก่อนถือยาบ้ามาส่งขายให้ ร.ต.อ.วิชาญ จึงรวบตัวไว้ทั้งสองพร้อมยาบ้า 30,000 เม็ด อาวุธปืน เครื่องกระสุน 13 นัด ไว้เป็นของกลาง
⦁… การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ไม่มีคำว่า “ปลอดภัย 100%” ไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าวันนี้ คนร้ายจะไม่สู้ ยาเสพติดไม่เพียงทำลายผู้เสพ แต่ยังสร้างความสูญเสียแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย รอง สว. (ป.) กก.สืบสวน ภ.จว.ภูเก็ต ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตขณะเข้าจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด … ⦁
ก้าวสกัด