บทกวีจีนกระจกสะท้อนภาพการเมือง

|ผู้เขียน
|ศ.ชยานันต์ ศุลวณิช
ในสมัยราชวงศ์ถังถือเป็นยุคทองของกวีนิพนธ์จีน บทกวีที่ประพันธ์มีลักษณะเด่นทั้งด้านความหมาย จังหวะเสียง และการสื่ออารมณ์ โดยได้รับการยกย่องว่าสูงสุดของวรรณคดีจีน และเป็นต้นแบบของกวียุคต่อมา ในจำนวนกวี 300 บทล้วนสื่อความหมายในทางสร้างสรรค์ ให้ข้อคิดเตือนสติ มีคติสอนใจให้ปฏิบัติตนตามครรลองคลองธรรม 1 ในนั้นคือบทกวี “ซอยอูอี” ซึ่งมีใจความว่า “สะพานจูเชี่ยที่รายล้อมด้วยหญ้าและดอกไม้ป่า แสงตะวันยามเย็นปากซอยอูอีเริ่มคล้อยลา นกนางแอ่นที่เคยบินเล่นหน้าคฤหาสน์ราชวงศ์หวางและเซี่ยนั้น บัดนี้โผบินเข้าสู่บ้านสามัญชน” ถือเป็นกระจกที่สะท้อนความรุ่งเรืองแล้วร่วงรวยของตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ อีกทั้งสะท้อนความเสื่อมถอยของอำนาจและสัจธรรมตามกาลและการณ์
บทกวี “ซอยอูอี” เป็นวรรณกรรมของ “หลิว อี้สี” กวีเอกแห่งราชวงศ์ถัง มิได้เป็นเพียงถ้อยคำพรรณนาภูมิทัศน์ หากเป็นภาพสะท้อนทางสังคมและประวัติศาสตร์ที่ลุ่มลึก โดยอาศัยภาพธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เพื่อสะท้อนถึงความผันแปรแห่งอำนาจและความรุ่งโรจน์ชั่วครู่ยามของตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ ตลอนจนสัจธรรมแห่งชีวิตและการเมือง
“ซอยอูอี” เป็นการตอกย้ำว่า “ความรุ่งโรจน์และความเสื่อมถอยมิได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากขึ้นกับเวลาและกระแสสังคม ตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต แม้จะเรืองอำนาจเพียงใดก็ตาม เมื่อไม่สามารถปรับตัวตามยุคสมัยหรือยังยึดติดกับอำนาจที่เคยมีในอดีต ย่อมต้องถูกขับออกจากเวทีในที่สุด”
บทกวี “ซอยอูอี” แม้มีเพียง 28 ตัวอักษร แต่มีความหมายอันลึกซึ้ง คมชัด สะท้อนภาพความผันแปรของเวลาอย่างลุ่มลึก โดยผ่านการพรรณนาภูมิทัศน์ที่เจริญรุ่งเรือง จนกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า พร้อมทั้งอุปมาอุปไมยถึงการเสื่อมถอยของตระกูลที่ยิ่งใหญ่ บทความพยายามนำโวหารในกวีนิพนธ์มาเปรียบเทียบกับสภาพการเมืองร่วมสมัย โดยเฉพาะการผงาดขึ้นและการเสื่อมถอยของนักการเมืองและพรรคการเมือง เพื่อชี้ให้เห็นว่า “ซอยอูอี” ยังเป็นคำเตือนเชิงประวัติศาสตร์สำหรับผู้แสวงหาและผู้ครอบครองอำนาจทางการเมือง
ในโลกสมัยใหม่ ภาพ “คฤหาสน์หวาง-เซี่ย” อาจเปรียบได้กับพรรคการเมืองหรือเจ้าของพรรคการเมืองที่เคยมีอิทธิพลอันเปี่ยมล้น สามารถครอบงำฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการนั้น แต่เมื่อสถานการณ์สังคมเปลี่ยนไป อำนาจที่ยึดครองผูกขาดมาโดยตลอด ก็ย่อมต้องเสื่อมถอยลงเช่นเดียวกับ “นกนางแอ่น” ที่มิได้เกาะอยู่หน้าคฤหาสน์ “ซอยอูอี” แต่กลับโผบินเข้าหาบ้านเรือนสามัญชน เปรียบได้กับพลังของ “ประชาชน” กลายเป็นศูนย์กลางใหม่ในการ
ขับเคลื่อนทางการเมือง
บทกวีจึงถือเป็นคำเตือนให้นักการเมืองตระหนักว่า “ความยั่งยืนของอำนาจมิได้อยู่ที่โครงสร้างภายนอก หากขึ้นอยู่กับการปรับตัวและการตอบสนองต่อประชาชน ถ้าละเลยในประเด็นนี้ ความเสื่อมย่อมต้องมาเยือน”
วลีหนึ่งในบทกวี “แสงตะวันยามเย็นปากซอยอูอีเริ่มคล้อยลา” นั้น เป็นสัญลักษณ์ชัดเจนของการสิ้นสุดวงจรของอำนาจ ชีวิตการเมืองก็เช่นกัน ยามรุ่งโรจน์สว่างไสว เมื่อถึงเวลาย่อมต้องอัสดงเช่นเดียวกับแสงอาทิตย์ สิ่งสำคัญคือการตระหนักรู้และเตรียมการดำรงชีวิตต่อไป
บทกวีชวนให้คิดถึงนักการเมืองที่เคยรุ่งเรือง แต่กลับสู่สภาพเสื่อมถอย เพราะไม่รักษาความไว้วางใจของประชาชน หรือไม่ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขของสังคม การเรียนรู้จาก “ซอยอูอี” จึงมิใช่เพียงการศึกษาวรรณกรรม หากเป็นการมองเห็น “บทเรียนทางการเมือง” อันลึกซึ้ง
อัน “ซอยอูอี” มิใช่แค่บทกวีพรรณนาเท่านั้นหากเป็นคัมภีร์ขนาดย่อมที่ว่าด้วยการผันแปรของอำนาจและความไม่จีรังถาวรของโลกการเมือง เป็นบทเรียนที่ชี้ให้เห็นว่า อำนาจไม่มีคำว่า “นิรันดร์” เพราะอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนตลอดจนกาลและการณ์เป็นผู้พิพากษาที่แท้จริงความรุ่งเรืองใด หากขาดความมั่นคงทางคุณธรรมและการปรับตัว ย่อมต้องเกิดการเสื่อมถอยดุจอาทิตย์อัสดงฉันนั้นแล
ศ.ชยานันต์ ศุลวณิช