แสนสิริช่วยลูกบ้าน-ชุมชนรู้ทันมิจฉาชีพ จับมือ‘Whoscall’มอบโค้ดสกัดภัยไซเบอร์

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) สร้างความต่าง ความใหม่ ในการดูแลลูกบ้านอีกครั้ง ด้วยการร่วมมือกับ Whoscall สร้าง “คอมมูนิตี้ปลอดภัย” อย่างแท้จริง
เพราะเล็งเห็นว่าปัจจุบันความปลอดภัยต้องมากกว่า ‘ระวังรอบรั้ว’ แต่ต้องมุ่งสู่ ‘ระวังภัยรอบตัว’ ที่อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว เพื่อให้ลูกบ้านห่างไกลแก๊งมิจฉาชีพ นโยบายดังกล่าวยังตอกย้ำแบรนด์เบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์
ชลีรัตน์ ต่อจรัส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และพาร์ทเนอร์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่า แสนสิริให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายมาโดยตลอด โดยเฉพาะ ‘ความปลอดภัย’ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตในระยะยาว
ล่าสุดได้ขยายความร่วมมือกับ Whoscall ด้วยการต่อยอดภารกิจด้านความปลอดภัย ให้ครอบคลุมภัยใกล้ตัวในโลกดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อผ่านเพียงหน้าจอมือถือ เพราะเราเชื่อว่า ‘คอมมูนิตี้ที่น่าอยู่’ เริ่มต้นจากความอุ่นใจที่มั่นคงในทุกมิติ
ไม่ใช่แค่เรื่องของ ‘ที่อยู่อาศัย’ แต่คือ ‘คุณภาพชีวิตที่ดี’ ของทุกคนในชุมชน
ชลีรัตน์ย้ำกลยุทธ์ “LIFE-LONG PROMISE"” มุ่งยกระดับการดูแลให้เหนือกว่าแค่รั้วบ้านสู่การ ‘ป้องกันภัยรอบตัว’ โดบระบุว่า ทุกวันนี้ ภัยคุกคามไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโลกภายนอกอีกต่อไป แต่มาในรูปแบบของภัยไซเบอร์ที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด
แสนสิริ ในฐานะผู้สร้างบ้านและยกระดับคุณภาพชีวิตจึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกมิติ นอกเหนือจากความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี LIV-24 ในทุกโครงการ ยังรวมถึงการสร้าง ‘คอมมูนิตี้ที่ปลอดภัย’ ด้วยโค้ด Whoscall พรีเมียม เบสิก
ใช้งานได้นาน 365 วัน เพื่อให้ลูกบ้านและครอบครัวอุ่นใจในทุกด้าน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัยให้ชุมชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่
คุ้นเคยกับเทคโนโลยี
ทั้งนี้ จากข้อมูลเชิงสถิติพบว่า สถานการณ์ภัยไซเบอร์ในไทยน่าเป็นห่วง มูลค่าความเสียหายจากต้นปีนี้สูงถึง 60,000 ล้านบาท โดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปี คิดเป็น 70% และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 60% ซึ่งช่องทางที่มิจฉาชีพใช้มากที่สุด คือ โซเชียลมีเดีย 80%
สะท้อนให้เห็นว่าภัยคุกคามนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน
ชลีรัตน์ยังเดินหน้า ‘สร้างคอมมูนิตี้ปลอดภัย-น่าอยู่’ มอบเครื่องมือป้องกันภัยที่เข้าถึงง่ายให้ลูกบ้านและชุมชน เพื่อรับมือกับความปลอดภัยรอบด้านโดย แสนสิริ และ Whoscall ได้ร่วมมือกัน มอบโค้ด Whoscall พรีเมียม เบสิก ฟรี 365 วัน (มูลค่า 890 บาท) ให้กับลูกบ้าน มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท โดยลูกบ้านสามารถกดรับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่น Sansiri Home Service ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2568-31 พฤษภาคม 2569 หรือจนกว่าโค้ดจะหมด
ซึ่งจุดเด่นของ Whoscall พรีเมียม เบสิก คือ บล็อกสายมิจฉาชีพและเบอร์ที่น่าสงสัยได้อัตโนมัติ พร้อมอัพเดตฐานข้อมูลมิจฉาชีพแบบเรียลไทม์ และฟีเจอร์แจ้งเตือนด้วยเสียงเพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุและผู้พิการ
นอกจากนี้ แสนสิริยังมีแผนจัดกิจกรรมเชิงรุก เช่น มินิเวิร์กช็อป เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวแก่ลูกบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี พร้อมทั้งมอบโค้ดให้กับชุมชนโดยรอบและพันธมิตรที่ร่วมช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง
“เราเชื่อว่าการเป็นพลเมืองดี (Good Citizenship) ไม่ได้แค่ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยแต่หมายถึงการช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้คนรอบข้างด้วย และหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวของการสร้างมาตรฐานใหม่ของการอยู่อาศัยในสังคมไทยสังคมที่ปลอดภัย น่าอยู่ และน่าเชื่อถือ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีรอบด้านอย่างยั่งยืน” ชลีรัตน์เน้นย้ำ