การเมืองเหวี่ยง แต่การบินไม่หยุด

การเมืองผันผวนราวกับรถไฟเหาะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงยุครัฐบาล จาก แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สู่ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี อย่างรวดเร็วไม่ทันตั้งตัว ทำให้ธุรกิจหลายภาคส่วนต่างแสดงความกังวลถึงความไม่ต่อเนื่องของนโยบายที่กำลังดำเนินการไปแล้วหลายอย่าง
ถึงแม้ว่า รัฐบาลจะเปลี่ยน แต่ ‘ธุรกิจสายการบิน’ ต้องไปต่อ เพราะช่วงไตรมาสสุดท้ายปลายปี ที่นักท่องเที่ยวจะแห่เข้ามาเที่ยวไทย ใกล้เข้ามาแล้ว ท่ามกลางความเชื่อที่ว่า การท่องเที่ยวจะยังคงเป็นเครื่องมือหลักที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยในปี 2568 ไม่ว่าการเมืองจะเป็นอย่างไร
เริ่มที่ การบินไทย จัดแผนเพิ่มความถี่และเปิดเส้นทางบินใหม่ในจีนสิ้นปีนี้ และต้นปี 2569 โดยจะเพิ่มความถี่ในเส้นทางกว่างโจวและปักกิ่ง จากจำนวน 7 เที่ยวบินเป็น 14 เที่ยวบินใน 2 เส้นทางบินดังกล่าว รวมทั้งมีแผนจะเพิ่มความถี่ของเส้นทางบินไปเมืองคยา ประเทศอินเดีย เพื่อรองรับช่วงไฮซีซั่น
บางกอกแอร์เวย์ส ที่ยังคงมั่นใจว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนไป จะไม่กระทบต่อธุรกิจการบินแน่นอน และทางสายการบินพร้อมทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยน่าสนใจเหมือนเดิม โดยโชว์ยอดการสำรองที่นั่ง (Booking) ล่วงหน้าช่วงไตรมาส 4 เติบโตดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนราว 4% โดยเส้นทางเกาะสมุยมีการเติบโตสูงถึง 7% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวของต่างชาติ แม้เส้นทางระหว่างประเทศบางส่วน เช่น กัมพูชา จะมีการชะลอตัวลงก็ตาม
ขณะที่ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จัดหนักไตรมาส 4 เตรียมเปิดให้บริการ 4 เส้นทางบินใหม่ ทั้งในญี่ปุ่นและจีน พร้อมฝากการบ้านให้รัฐบาลอนุทิน ช่วยรับไม้ต่อรัฐบาลแพทองธาร กระตุ้นการท่องเที่ยว เน้นแผนเชิญชวนหรือมาตรการจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นแม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตบาทแข็ง พร้อมฝากข้อเสนอให้รัฐบาลหากลไกระยะสั้นที่จะอัดฉีดการ
ท่องเที่ยวให้คึกคักภายใน 4 เดือนนี้
การบินพร้อมไปต่อ เหลือแต่รัฐบาลต้องเร่งเติมเชื้อเพลิง เพื่อปลุกภาคท่องเที่ยวขยายตัวให้ได้
