วันก่อนมีโอกาสเจอทั่นหนุ่ม สุรพล ชามาตย์ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นักบู๊ เจ้าของฉายา “มือปราบขยะอิเล็กทรอนิกส์” ช่วงปี 2561

ยุคนั้นทั่นหนุ่มจับมือกับ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา อดีตรอง ผบ.ตร ลุยปราบขบวนการผิดกฎหมายนี้จนโด่งดัง

ปัจจุบันทั่นหนุ่มแม้เกษียณมาเกือบ 2 ปี แต่ยังทำงานช่วย ทั่น ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ตำแหน่งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมด้านกำกับตรวจสอบการประกอบการ

เมื่อการเมืองเปลี่ยน รมว.อุตสาหกรรม เปลี่ยนท่านใหม่ ปัจจุบันรอโปรดเกล้าฯ

น่าลุ้นว่า ทั่นหนุ่มมือปราบขยะอิเล็กทรอนิกส์ จะคืนชีพมั้ย เพราะประเด็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดกฎหมายยังเป็นเรื่องร้อนที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญ

ซึ่งการปราบปรามควรต่อเนื่องแม้เปลี่ยนรัฐมนตรี

เพราะประโยชน์หลักตกกับพี่น้องประชาชน!!

