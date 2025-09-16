พณ.ชี้ส่งออกไทยรุ่งแน่ เหตุ อาร์เจนตินา ยกเลิกใบรับรองชิ้นส่วนยานยนต์ CHAS

พณ.ชี้ส่งออกไทยรุ่งแน่ “อาร์เจนตินา”ยกเลิกใบรับรองชิ้นส่วนยานยนต์ CHAS
เมื่อวันที่ 16 กันยายน น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการสำรวจลู่ทางการค้า และโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ ตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจาก น.ส.อภิชญา โสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ถึงการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบให้ง่ายขึ้น และโอกาสในการส่งออกสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยเข้าไปจำหน่าย
โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานข้อมูลว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานเลขาธิกาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม กระทรวงเศรษฐกิจอาร์เจนตินา ได้กำหนดกรอบการทำงานใหม่สำหรับใบรับรองการตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตต้นทางชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อความปลอดภัย CHAS (Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad) และตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ในอาร์เจนตินา โดยยกเลิกใบรับรองชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อความปลอดภัย CHAS เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค ในอาร์เจนตินาสามารถเข้าถึงชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ได้หลากหลายประเภทมากขึ้นในราคาที่ถูกลง ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและในทางกลับกันจะช่วยลดตลาดมืดของชิ้นส่วนยานยนต์
สำหรับใบรับรอง CHAS เป็นข้อกำหนดสำหรับการตลาด การนำเข้า หรือจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดทดแทนในอาร์เจนตินา ใบรับรองดังกล่าวออกโดยสถาบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งชาติอาร์เจนตินา INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina) และก่อให้เกิดต้นทุนสูงสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้า แต่นับจากนี้เป็นต้นไป
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานทางเทคนิคและหน่วยงานระหว่างประเทศ
ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ผู้นำเข้าอาร์เจนตินาสามารถนำเข้ามาจำหน่ายยังอาร์เจนตินาได้ โดยใบอนุญาตจะต้องรับประกันว่าชิ้นส่วนยานยนต์เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและรับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ทางกายภาพของผู้ใช้งานในอาร์เจนตินา
“ในช่วง 6 เดือนปี 2568 (ม.ค.-มิ.ย.) อาร์เจนติน่านำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ประมาณ 1,182 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยนำเข้าจากบราซิล 41% ไทย 11% และญี่ปุ่น 9% มีภาษีนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ที่ 12.6-18% และสินค้าที่นำเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่ ชิ้นส่วนเบาะนั่ง กันชน เครื่องยนต์และชิ้นส่วน หัวเทียน ปั้มน้ำ หม้อน้ำ
และท่อยาง อะไหล่ช่วงล่าง หัวฉีด ล้อ เพลา เบรก ตะแกรง ไฟส่องสว่าง ฝากระโปรง ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ อีกมากมาย จึงเป็นโอกาสของผู้ผลิต ผู้ส่งออกของไทยที่จะขยายตลาดส่งออกไปยังอาร์เจนตินาได้เพิ่มขึ้น” น.ส.สุนันทากล่าว
