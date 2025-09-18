แรงดีไม่มีตกจริงๆ สำหรับโครงการ “รมย์ คอนแวนต์” คอนโดระดับลักชัวรี่ใจกลางสาทร ของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD มี “พราวพุธ ลิปตพัลลภ” กรรมการบริหารบริษัท เป็นหัวเรือใหญ่ของโครงการ
ล่าสุดยอดขายฮอตเกินต้าน ทะลุ 85% ไปเรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางสภาพตลาดทรงตัว การแข่งขันสูง แต่ในไตรมาส 3 ผ่านมา 2 เดือน “รมย์ คอนแวนต์” สามารถกวาดยอดขายได้กว่า
250 ล้านบาท
พร้อมสร้างสถิติใหม่ยอดขายต่อเดือนสูงถึง 9 ยูนิตในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ที่น่าทึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเรียลดีมานด์และนักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของทำเล รวมถึงลูกค้าต่างชาติที่มองหาคอนโดทำเลศักยภาพ
แว่วว่าตอนนี้เหลือยูนิตให้จับจองอีกเพียงไม่กี่ห้อง ใครที่เล็งไว้ “คุณพราว” กระซิบ “ต้องรีบหน่อยนะ” ไม่อย่างนั้นอาจจะพลาดโอกาสเป็นเจ้าของคอนโดหรูในทำเลที่หาได้ยาก (อิอิ)