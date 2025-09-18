มูลนิธิห้วยข้องพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางการเงิน ให้กับเกษตรกรชาวไร่
มูลนิธิห้วยข้องพัฒนา ตระหนักถึงความสำคัญต่อการสร้างความรู้ทางการเงิน จึงได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ เกษตรกรชาวไร่ยาสูบ พื้นที่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โดยมีการฝึกฝนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อสามารถไปถ่ายทอดให้สมาชิกท่านอื่นของสมาคมชาวไร่ยาสูบต่อไปในอนาคต
สำหรับความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ เข้าใจและใช้ความรู้พื้นฐานทางการเงิน เพื่อจัดการเรื่องการเงินส่วนบุคคลและครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
ส่วนระดับพื้นฐาน ได้แก่ 1.การจัดการรายรับ-รายจ่าย เข้าใจรายได้และค่าใช้จ่ายของครอบครัว รู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่าย และใช้จ่ายอย่างมีวินัย 2.การออมและการลงทุน ตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บออมเข้าใจวิธีออมและลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยง ในแต่ละช่วงชีวิต 3.การบริหารหนี้สิน คือ การเข้าใจความแตกต่างระหว่างหนี้ดีและหนี้เสีย การรู้จักวางแผนการกู้ยืมและชำระหนี้อย่างเหมาะสม ประสิทธิภาพแลบะประสิทธิผลของความรู้ทางการเงินระดับพื้นฐาน
ส่วนระดับยั่งยืน ได้แก่ 1.การวางแผนทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว ตามเป้าหมายชีวิต เช่น การศึกษา การเกษียณ การซื้อบ้าน หรือ การประกันและการจัดการความเสี่ยง 2.ความตระหนักต่อสภาพเศรษฐกิจและสิทธิทางการเงิน โดยสามารถประเมินสิทธิ หน้าที่ สอดคล้องกับผลกระทบของเศรษฐกิจต่อการวางแผนทางการเงิน ซึ่งรวมถึง การวางแผน การออม การลงทุน การใช้เครดิต และการบริหารความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
โดยเกษตรกรชาวไร่ยาสูบเป็นตัวอย่างของการตระหนักต่อความสำคัญของความรู้ทางการเงินในประเด็นของความตระหนักต่อสภาพเศรษฐกิจและสิทธิทางการเงิน อันเนื่องมาจากนโยบายภาษีของรัฐ โดยชาวไร่ยาสูบได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุปสงค์ใบยาสูบช่วง พ.ศ.2470-2500 โดยเฉพาะนับจากการจัดตั้งโรงงานยาสูบ หรือการยาสูบแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2472 เพื่อผลิตบุหรี่แบบสมัยใหม่ มีการส่งเสริมเกษตรกรปลูกยาสูบพันธุ์ต่างๆ เพื่อนำใบมาป้อนโรงงาน มีแหล่งปลูกสำคัญ ได้แก่ เชียงราย, พะเยา, แพร่, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์ และสุโขทัย โดยตลอดระยะเวาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการกำหนดพื้นที่ปลูกและจำนวนเกษตรกรที่สามารถปลูกได้เนื่องจากเกษตรกรต้อง ขึ้นทะเบียนการปลูกกับการยาสูบแห่งประเทศไทย และขายผลผลิตให้การยาสูบโดยตรง
อย่างไรก็ตาม นับจากปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมาการเปลี่ยนแปลง กฎหมายภาษีบุหรี่ ทำให้การยาสูบแห่งประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับบุหรี่จากต่างประเทศ ขณะที่ความต้องการใบยาสูบลดลง โดยเป็นผลจากการละเลยของรัฐในการควบคุมบุหรี่หนีภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับการเข้ามาของสินค้าทดแทนที่มีการจำหน่ายอย่างผิดกฎหมายชัดเจน คือ บุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้แผนภาพที่แสดงสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ใบยาสูบนับจากปี 2560 อย่างมีนัยสำคัญ
สิ่งที่เกษตรกรใบยาสูบจำเป็นต้องตระหนักถึงอนาคตของตนเอง มาจากโครงสร้างของต้นทุนการจำหน่ายบุหรี่ในปัจจุบัน โดยโครงสร้างราคาบุหรี่ (สมมติซองละ 100 บาท) ประกอบด้วย 1.ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรัฐ ประมาณ 80 บาท ได้แก่ภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า (Ad valorem tax)คิดเป็น ร้อยละของราคาขายปลีกแนะนำ (RSP: Recommended Retail Price) และภาษีตามปริมาณ (Specific tax) ที่เก็บตามจำนวนมวนบุหรี่ ทำให้เกิดภาระภาษีที่ร้อยละ 80 ของราคาขาย สูงสุดในประเทศในอาเซียน 2.ต้นทุนการผลิต ประมาณ 5 บาท 3.ค่าใช้จ่ายในการขาย 10 บาท ดังนั้น ผู้ผลิตจะมีตัวเลขค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและผลกำไร ประมาณ 5 บาท ซึ่งถือว่าน้อยมาก และทำให้การยาสูบแห่งประเทศไทยมีผลการดำเนินงานตกลงมากกว่าร้อยละ 90
เกษตรกรชาวไร่ยาสูบยังต้องเผชิญกับนโยบายความไม่แน่นอนของภาษีบุหรี่ ในโครงสร้างของ “เงินบำรุงกองทุนต่างๆ” ที่จัดเก็บจากบุหรี่และยาสูบอื่น ๆ นั้น เก็บเพิ่มจาก ภาษีสรรพสามิต โดยตรง เพื่อส่งต่อไปยังกองทุนเฉพาะกิจในอัตราร้อยละ 2 ของภาษีสรรพสามิตยาสูบ ได้แก่ 1.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 3.กองทุนผู้สูงอายุ และ 4.กองทุนทีวีไทยพีบีเอส เป็นที่น่าแปลกใจอย่างมาก ที่ไม่มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมเกษตรกรใบยาสูบในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชชนิดอื่น หรือการส่งเสริมอาชีพใหม่ ทั้งๆ ที่รัฐบาลได้รับภาษีจากอุตสาหกรรมยาสูบเป็นจำนวนมาก
จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ความรู้ทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญกต่อกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ และช่วยให้สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้ความท้าทายที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมยาสูบ