กสทช. ตั้งเงื่อนไข AIS-TRUE ออกแพ็คเกจราคาพิเศษสำหรับผู้พิการ-รายได้น้อย-สูงอายุ
จากการจัดประมูลคลื่นความถี่ที่ผ่านไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงาน กสทช. มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำรวมถึงคุ้มครองผู้บริโภคทุกกลุ่ม
สำนักงาน กสทช. จึงระบุไว้ในเงื่อนไขการประมูลว่า ผู้ชนะการประมูลต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค โดยจัดแพ็คเกจราคาพิเศษ ลดราคาอย่างน้อย 30% ของราคาแพ็คเกจในตลาด ให้กับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้สูงอายุ เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงบริการมือถือและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในราคาประหยัด
ทั้งนี้คนพิการทุกประเภทและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ศูนย์บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้งสองเครือข่ายทั่วประเทศ ส่วนผู้สูงอายุก็แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับแพ็คเกจราคาพิเศษ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตามศูนย์บริการทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
