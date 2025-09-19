เปิดฉากแล้ว งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 12 รวมสุดยอดสินค้าจีน-เปิดโอกาสธุรกิจไร้พรมแดน
คณะผู้จัดงาน “กวางเจาเทรดแฟร์ หรือ แคนตันแฟร์” (Canton Fair) งานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและเอเชีย ร่วมกับ บริษัท เอ็กซ์มาเนีย 2019 จำกัด ตัวแทนจัดงานอย่างเป็นทางการในประเทศไทย จัดพิธีเปิดมหกรรมแสดงสินค้านำเข้าจากเมืองจีนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 12” หรือ “The 12th China-ASEAN (Thailand) Commodity Fair (CACF)” สุดยอดงานแสดงสินค้าคุณภาพดี ราคาโรงงาน จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลจีน ซึ่งคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์และบริการในหลากหลายประเภทมาไว้ในงานเดียวมากกว่า 170 บูธ พร้อมเปิดโอกาสทางธุรกิจด้วยกิจกรรมเจรจาธุรกิจที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทย จีน อาเซียน เข้าสู่ระบบนิเวศทางการค้า สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และต่อยอดเครือข่ายการค้าแบบไร้พรมแดน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก จาง หลี่เหวิน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจและการพาณิชย์สำนักงานเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต รองผู้อำนวยและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และนายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน เข้าร่วมพิธีเปิด ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
นายหลี่ เต๋อเว่ย รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไชน่า ฟอเรนท์ เทรด กวางโจว เอ็กซิบิชั่น จำกัด กล่าวว่า “การจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 12 ถือเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญระหว่างผู้ประกอบการจีนและไทย ในปีนี้เราได้คัดสรรโรงงานและผู้ผลิตชั้นนำจากจีนที่ผ่านมาตรฐานรัฐบาลจีน เพื่อนำเสนอสินค้าคุณภาพในราคาโรงงานโดยตรง นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์สำคัญคือการนำเสนอเทคโนโลยี AI Avatar Live E-commerce ที่กำลังมาแรงในประเทศจีนอยู่ในตอนนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยให้สามารถขยายธุรกิจและเพิ่มโอกาสการขายสินค้าได้อย่างไม่จำกัด และเราเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนระหว่างสองประเทศ”
นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต รองผู้อำนวยและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เปิดเผยว่า “ในฐานะตัวแทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้จัดงานแสดงสินค้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางธุรกิจไทย-จีน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอันมหาศาลให้แก่ประเทศ ด้วยทำเลยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียน โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย และประสบการณ์การจัดงานระดับโลกอันยาวนาน ประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติที่เป็นเลิศ ซึ่งงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 12 นี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ศักยภาพของไทยในการเชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน เราเชื่อมั่นว่างานนี้จะเป็นก้าวสำคัญสู่ความร่วมมือทางการค้าที่แข็งแกร่งและยั่งยืน”
นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน กล่าวว่า “งานแสดงสินค้าจีน – อาเซียน (ประเทศไทย) ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสทองที่จะเปิดประตูสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีล้ำสมัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค และทำความเข้าใจแนวโน้มตลาดในภูมิภาคอย่างลึกซึ้งมากขึ้น งานนี้จะช่วยสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน เสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ และขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่างานนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทย-จีน-อาเซียน ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต โดยจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย”
สำหรับงาน CACF ในปีนี้ มีโซนจัดแสดงสินค้าและบริการกว่า 170 บูธ จากโรงงานผู้ผลิต พร้อมด้วยนวัตกรรมล่าสุดในตลาดจากประเทศจีน ครอบคลุมหลายหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม HOME+LIFESTYLE ที่รวมถึงสินค้าตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ สมาร์ทโฮม เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ของขวัญของชำร่วย และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถสำรวจผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยวางจำหน่ายในประเทศไทย และยังมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวคิดธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรใหม่ๆ อีกด้วย รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปและสัมมนาที่น่าสนใจตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศมาร่วมถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ ซีเค เจิง CEO Fastwork กับ Keynote “หมัดฮุก รุกฆาตลูกค้ายุคดิจิทัล”, บอย ธวัช มานะวงศ์ กรรมการบริหาร Step Forward Group และผู้จัดจำหน่าย “SMARTHOME” แชร์วิธีคิดขายสินค้าจีนให้แตกต่าง, เฟิร์น ATIPA แบรนด์แฟชั่นขวัญใจสายฝอ เผยวิธีสร้าง “แฟน” ของแบรนด์และ Community ที่ยั่งยืน, ลุงพิท ครัวจิ๋ว ครีเอเตอร์ 1.6 ล้านผู้ติดตาม Mini Workshop “เริ่มหาเงินแสนด้วยมือถือเครื่องเดียว”, ส้ม วริษฐา กิตติกุล Shopee Mentor และ CEO ร้อยล้าน ถอดรหัสร้อยล้านปี 2026 “ปั้นร้าน หรือ Affiliate อะไรจะปังกว่ากัน?”, ป๊อก สิฐสิฎฐ์ ชาลีณัฐวุธ TikTok Expert 2025 และอดีตผู้ดูแลระบบ Ads ฝั่ง TikTok เปิด Q&A เจาะลึกอินไซต์จาก “วงใน” และมิว กฤษฎา โรจนโสภณดิษฐ์ ที่ปรึกษาธุรกิจเจ้าของเพจ “Mew Social” แนะนำลิสต์ AI Tools สำหรับ SME ที่ใช้ได้จริง เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านธุรกิจ โดยเน้นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและแนวโน้มใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยม
โดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้คือ การนำเสนอเทคโนโลยี “AI Avatar Live E-commerce” จากจีน โดยจะมีการสาธิตระบบ AI Avatar ที่สามารถสร้างบุคคลเสมือนพร้อมเสียงสมจริง เพื่อใช้ในการไลฟ์ขายสินค้าแทนคุณบน Social Commerce ช่วยเพิ่มโอกาสการขาย ประหยัดต้นทุน และขยายเวลาการไลฟ์ได้ไม่จำกัด ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในจีน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้เทคนิคการขายและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผู้แสดงสินค้า พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMEs) รวมถึงผู้ค้าปลีก-ส่งและผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์จากแพลตฟอร์มต่างๆ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองและจับคู่ธุรกิจกับผู้ผลิตจากจีนโดยตรง
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2568 ที่ฮอลล์ 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ตั้งแต่เวลา 10.00–18.00 น. (เฉพาะวันที่ 19 กันยายน เปิดถึง 16.00 น.)