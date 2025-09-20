‘ธนาธร’ ย้ำเลือกน้ำเงินเปิดทางแก้ รธน. ถ้าประชามติไม่ผ่านคงต้องย้ายประเทศ

วันที่ 19 ก.ย. ที่ห้องริมน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม จัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 19 ปี การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และครบรอบ 5 ปี การชุมนุมใหญ่ที่ท้องสนามหลวงของกลุ่มเยาวชน 19 กันยายน 2563 ในงานมีการเสวนา “4 เดือนนี้ ชี้ชะตาการเมืองไทย” โดยมี นายณัฐชนน ไพโรจน์ อดีตแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ, นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เป็นวิทยากรร่วมการเสวนา
