ชลน่านมั่นใจ ส่งร่างแก้ไข รธน.ทันสัปดาห์หน้า ย้ำเลือก สสร.ทางอ้อม 140-150 คน จากตัวแทนองค์กรต่างๆ

ชลน่านมั่นใจ ส่งร่างแก้ไข รธน. หมวด 15/1 ทันสัปดาห์หน้า ยึดคำวินิจฉัยศาลรธน. เป็นหลัก ย้ำเลือก สสร.ทางอ้อม วางไว้ที่ 140-150 คน จากทุกจังหวัด -ตัวแทนองค์กรต่างๆ ชี้ช้าสุดวาระ 3 ต้องไม่เกิน 15 ม.ค.69 ทันยุบสภาแน่นอน
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า มีความก้าวหน้า หลังจากที่พรรคฯได้ประชุมไป 3 ครั้ง โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา คณะทำงานได้มีการประชุมพิจารณาร่างที่ได้มีการยกร่างไปแล้ว และได้ให้ฝ่ายเลขาฯไปปรับแก้ เพราะเบื้องต้นร่างของพรรคเพื่อไทยเสร็จแล้ว เพียงแต่มีข้อทักท้วงที่ต้องปรับแก้ โดยหลักเรายึดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะไม่อยากให้เป็นปัญหา และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรามุ่งเน้นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้น คือเพิ่มหมวด 15/1 เข้าไป ตามมาตรา 256 เราไม่แตะประเด็นอื่นเลย เพราะระยะเวลามันสั้น จึงเน้นที่การจัดทำรัฐธรรมนูญ
นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า สิ่งที่ต้องคำนึงคือผู้ยกร่างจะเป็นใคร เราใช้คำว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพราะจะเป็นถ้อยคำที่ต้องปรากฎในรัฐธรรมนูญ จึงคิดว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นที่รู้จักและเข้าใจ และเปิดช่องการมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยที่มาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ เราเลี่ยงไม่ให้ขัดกับคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญ จึงใช้วิธีเลือกทางอ้อม ตอนนี้กำหนดไว้ประมาณที่ 140-150 คน เนื่องจากเมื่อดูจากร่างแล้วมีอยู่ที่ประมาณ 143 คน แต่ยังมีองค์กรต่างๆ ที่ยังขาดหายไป จึงต้องให้เติมเต็ม และแบ่งที่มาออกเป็น 2 ส่วน คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มาจากแต่ละจังหวัดเพื่อเลือกเบื้องต้นมา ซึ่งแต่ละจังหวัดจะคำนวณจากฐานประชากร โดยตั้งจำนวนไว้ที่ 100 คน แต่ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกจะเป็น 2 เท่า ส่วนจังหวัดที่ค่าเฉลี่ยประชากรไม่ถึง 1 คน ก็จะปัดให้ส่งตัวแทนมา 2 คน และส่วนที่ 2 ที่มาจากองค์กรต่างๆ ให้ส่งตัวแทนมาผ่านการแต่งตั้งของสภา โดยเมื่อได้ทั้ง 2 ส่วนมาแล้ว รัฐสภาจะเป็นผู้แต่งตั้ง
เมื่อถามว่า ร่างของพรรคเพื่อไทยจะเสร็จทันภายในสัปดาห์หน้าหรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ดูจากเวลาแล้วเรามั่นใจ ถ้าไม่มีปัญหาอุปสรรคอื่น และดูจากไทม์ไลน์ที่กระชับที่สุด วาระที่ 1 อย่างช้าต้องไม่เกินวันที่ 29 ตุลาคม เพราะสภาผู้แทนราษฎรจะปิดสมัยประชุมวันที่ 31 ตุลาคม และเปิดสมัยประชุมอีกครั้งในวันที่ 12 ธันวาคม ดังนั้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ตุลาคม จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม มีโอกาสเสนอและพิจารณาร่างได้ก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำ โดยพิจารณาในชั้นรับหลักการและตั้งคณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาร่าง
“มั่นใจ เพราะดูจากไทม์ไลน์แล้วเสร็จทันแน่นอน และช้าสุดวาระ 3 ต้องไม่เกินกว่าวันที่ 15 มกราคม 2569 หากดูจากวันแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวันที่ 29-30 กันยายน นี้ และเมื่อนับคำนวณเวลายุบสภา แล้วเราส่งร่างไป เว้นไว้ 15 วัน เพื่อส่งให้ทำประชามติ ดังนั้นต้องไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2569 จึงคิดว่าทันแน่นอน”นพ.ชลน่าน กล่าว