เตือน 8 จว.เจอฝนถล่มหนัก ประชาชนในที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำสูงขึ้น
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเมื่อวันที่ 20 กันยายนว่า ช่วง 20-29 กันยายน ฝนที่ตกในระยะนี้ ยังมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลาง ภาคอีสานตอนบน ประกับมรสุมมีกำลังปานกลาง (ยังไม่ได้มาจากอิทธิพลของพายุ) ร่องมรสุมยังสวิงขึ้นลงอยู่บ้าง ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักบริเวณ จ.ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก น่าน เลย ชัยภูมิ จันทบุรี ตราด
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมขังในชุมชนเมือง น้ำรอการระบาย
และประชาชนที่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังต้องระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ระยะนี้ยังมีการก่อตัวของพายุถี่ขึ้น
แต่ยังไม่มีพายุที่มีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง มีลุ้นและขอให้ติดตามช่วงปลายเดือน (26-27 ก.ย.68)
แต่ต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมประกอบด้วย อาจจะอ่อนกำลังก่อนเคลื่นเข้าสู่ประเทศไทย แต่สถานการณ์ยังมีการเปลี่ยนแปลง
สำหรับพายุ “มิแทก” ได้ขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน และอ่อนกำลังลงแล้ว แต่ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย
กรมอุตุฯ ยังรายงานต่อไปว่า ช่วง 20 กันยายน- 1 ตุลาคม 2568 ทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมรสุมมีกำลังแรงขึ้น ร่องยังคงพาดผ่าน (สวิงขึ้นลง) ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม ภาคอีสาน ภาคกลาง ทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยเฉพาะช่วง 22-27 กันยายน ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก ฝนตกสะสม ฝนตกต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำรอการระบาย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งได้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มการระบาย น้ำยังไหลเข้าต่อเนื่อง คาดโซนร้อน2ลูก มิแทก-รากาซา ทำฝนหนักแน่
- ป้าวัย 62 วอน ‘เอาแมวมาคืน’ วัยรุ่นเอ็นดูอุ้มขึ้นรถ ห่วงสลิดตาบอด ป่วยไตระยะสุดท้าย
- กกท. ประสานงาน กทม. สร้างสีสันเมืองเจ้าภาพซีเกมส์ ปลุกกระแสทั่วมุมเมือง
- ลำเชียงไกร ผักตบชวาอื้อ ขวางทางน้ำไหล ปภ.ต้องเร่งกำจัด หลังฝนตกจนอ่างเก็บน้ำเกินความจุ