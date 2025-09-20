ไทยยามาฮ่ามอเตอร์เดินหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนฯ รับโล่เชิดชูเกียรติ วันสถาปนากรมป่าไม้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ขึ้นรับโล่เชิดชูเกียรติ จาก ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในรางวัล “ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ สาขาฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้” ประจำปี 2568 ในวันสถาปนาครบรอบ 129 ปี กรมป่าไม้ โดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ยังคงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนให้สำเร็จภายในปี พ.ศ.2593 (ค.ศ.2050) และไม่หยุดยั้งความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูผืนป่าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 15 : Life on Land) ผ่านโครงการปลูกป่าเพื่อพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ร่วมกับกลุ่มบริษัท ยามาฮ่าประเทศไทย เพื่อประเมินคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระกา ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เนื้อที่รวมกว่า 1,200 ไร่ ซึ่งดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นมา
สำหรับการรับโล่เชิดชูเกียรติ “ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ สาขาฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้” ประจำปี 2568 มีขึ้นในวันสถาปนาครบรอบ 129 ปี กรมป่าไม้ ณ หอประชุม อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อเร็วๆ นี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มการระบาย น้ำยังไหลเข้าต่อเนื่อง คาดโซนร้อน2ลูก มิแทก-รากาซา ทำฝนหนักแน่
- ป้าวัย 62 วอน ‘เอาแมวมาคืน’ วัยรุ่นเอ็นดูอุ้มขึ้นรถ ห่วงสลิดตาบอด ป่วยไตระยะสุดท้าย
- กกท. ประสานงาน กทม. สร้างสีสันเมืองเจ้าภาพซีเกมส์ ปลุกกระแสทั่วมุมเมือง
- ลำเชียงไกร ผักตบชวาอื้อ ขวางทางน้ำไหล ปภ.ต้องเร่งกำจัด หลังฝนตกจนอ่างเก็บน้ำเกินความจุ