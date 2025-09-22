ตาชั่งพันดาว

|ผู้เขียน
|พีระมิด
⦁…“องค์กรใดที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อใคร ไม่ควรได้รับความไว้วางใจจากใคร” โทมัส เพน นักเคลื่อนไหวทางการเมือง และนักปฏิวัติชาวอเมริกัน
⦁…ยกหัวแม่โป้ง บิ๊กต่าย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. แก้ปัญหาฉับไว สั่งตำรวจทั่วประเทศลุย ใช้ “ดิไอคอน โมเดล” ให้ทุกโรงพักทั่วประเทศรับแจ้งความประชาชนโดนอายัดบัญชี หางเลขจากบังคับใช้กฎหมาย ป้องอาชญากรรมไซเบอร์ ส่งผลให้บัญชีผู้อยู่ในเส้นเงินรับโอนจากบัญชีม้าถูกอายัดไปด้วย ทั้งที่เป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นผู้ประสงค์เพิกถอนบัญชีอายัด ต้องยืนยัน พงส. ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล-บัตรประชาชน-เบอร์โทร-บัญชีธนาคาร-ธนาคาร ฟากตำรวจไซเบอร์ไม่นิ่งนอนใจ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. ประสานสถาบันการเงิน ปรับแนวอายัด ปลดล็อกบัญชี บรรเทาผลกระทบ พร้อมเปิดสายด่วน 1599 ให้ทุกสถานีตำรวจเป็นจุดรับแจ้งความ ตั้งแอดมินตรวจสอบเบื้องต้น ขณะที่ดีเอสไอเตือนแรง ซื้อหวย-พนันออนไลน์ ลำพังใครเล่นผิดกฎหมาย เสี่ยงโดนอายัดบัญชีทันที
⦁…ฉับไว บก.ลายจุดแฉผ่านโซเชียลมีนายหน้าหาคนเร่ร่อนไร้บ้านย่านสนามหลวงว่าจ้างเปิดบัญชีม้าธนาคารในพื้นที่ตรวจสอบพิเศษ แต่ไร้หน่วยรัฐมาดูแลนั้น “น.1” พล.ต.ท.สยาม บุญสม สั่งการทันทีไปยัง บก.น.1, 6 และ 3 สน.ชนะสงคราม, พระราชวัง, สำราญราษฎร์ ตรวจสอบนายหน้า คนไร้บ้าน กทม.มี 1,200 คน มากที่สุดเขตพระนคร เคยจับ “บัญชีม้า” กว่า 10 ราย ผบช.น.ให้ผู้การเก่ง พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.ขยายผลผู้อยู่เบื้องหลัง และเส้นเงิน หลังจากนี้แต่ละ สน.จัดทำข้อมูลคนไร้บ้าน กฎหมายใหม่โทษบัญชีม้าหนักมากคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ นายหน้าโดนหนักกว่า คุก 2-5 ปี ปรับ 2-5 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับหากมีตำรวจเอี่ยวโดนทั้งวินัยอาญาเด็ดขาด ที่สำคัญธนาคารต้องทันเล่ห์โกง เปิดบัญชีออนไลน์ต้องมีมาตรการเข้ม อย่าให้มิจฉาชีพใช้ช่องว่างได้
⦁…ปัดกวาด “บิ๊กเต่า” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. สั่งตรวจสอบวัดนาป่าพงยิบ หลังพบความเคลือบแคลง ทั้งโอนเงินบริจาคกว่า 12.2 ล้านบาท ไปยังบัญชีส่วนตัว พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ใช้เป็นทุนตั้งมูลนิธิพุทธวจนในเยอรมนี ทั้งยังย้อนรอยไปพบว่ามีประวัติเคยโอนที่ดินบริจาคหลายไร่เป็นชื่อส่วนตัว ก่อนถูกชาวบ้านยื่นฟ้องเรียกกลับคืน มือปราบพระนอกรีต ย้ำชัดหากพบทุจริตหรือเอาศรัทธาไปหาประโยชน์ ตำรวจสอบสวนกลาง “ไม่มีเกรงใจจีวร” เด็ดขาด
⦁…ศรัทธาวิบัติ ตอกย้ำความเข้มงวดการตรวจสอบวงการขมิ้น ล่าสุด ศูนย์ป้องกันปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา ได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 580 เรื่อง ทั่วประเทศ และยุติการตรวจสอบไปแล้ว 100 เรื่อง ล่าสุด มีข้อมูลพฤติกรรมพระ 2 กรณี ทั้งพระระดับรองเจ้าอาวาส ที่ทั้งดื่มสุรา เล่นการพนัน แถมเอาลูกมานอนในกุฏิมีพระในวัดบางรูปให้ความช่วยเหลือ อีกกรณีเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่นำเงินของวัดไปเปย์สีกาหลายคน ทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบเข้มข้น
⦁…อุทาหรณ์ คดีดังสะเทือนการเมือง “เจ๋ง ดอกจิก” ยศวริศ ชูกล่อม อดีตแกนนำ นปช. และ ศรีสุวรรณ จรรยา นักร้อง (เรียน) ทางการเมืองชื่อดัง พร้อมพวก รวม 5 ราย ถูกฟ้องเรียกรับผลประโยชน์จากอธิบดีกรมการข้าว ศาลอาญาคดีทุจริตฯ พิพากษาจำคุก “เจ๋ง” 6 ปี “ศรีสุวรรณ” 4 ปี ภายหลังยื่นประกันตัว 6 แสนบาทพร้อมเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ขณะที่ทั้งคู่ยอมเคารพคำตัดสินของศาลแม้ผลคำพิพากษาในศาลชั้นต้นจะไม่เป็นคุณ แต่ขอบคุณศาลที่เมตตาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีพร้อมย้ำว่าจะสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์อย่างแน่นอน
⦁…เก่าไปใหม่มาพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เดินสายอำลาเก้าอี้ ก่อนที่ พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ อดีตรอง ผบช.ภ.3 มารับไม้ต่อนั่งกระทรวงตาชั่งต่อ พ.ต.อ.ทวีได้อำลา ป.ป.ส. ปรากฏผลงานปลาบปลื้มใจเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานตัวเลขความพึงพอใจในการทำงานด้านปราบปรามยาเสพติดพุ่งถึง 78% แม้หน้าที่ในตำแหน่งจะลาจาก แต่ผลงานปราบปรามคดียาเสพติดกว่า 1,250 คดี และการคุมเข้มกัญชา-ยาเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้สังคมเห็นถึงความตั้งใจจริงและความเข้มแข็งการทำงาน ส่วนเสนาบดีคนใหม่ที่เป็นสายตรงบุรีรัมย์นั้น สังคมจับตาพิเศษ 2 คดี คือที่ดินเขากระโดงและฮั้วเลือก ส.ว.
⦁…ปราบอาชญากรข้ามชาติ ไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ อัยการสูงสุด พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญาเพื่อก่อตั้งที่ประชุมอัยการสูงสุดอาเซียน (The ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting หรือ APAGM) ที่อินโดนีเซีย ก่อนอำลาตำแหน่ง พร้อมอัยการสูงสุดจาก 10 ประเทศอาเซียน โครงการนี้มีกลไกสำคัญช่วยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศทางกฎหมายและต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นช่องทางประสานงานติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมกันรับมือภัยคุกคามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะความไฮเทคองค์กรอาชญากรรมใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงเหยื่อสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง และยังเป็นกลไกสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประสานงานกลางและพนักงานอัยการในภูมิภาคอาเซียนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอีกด้วย
⦁…ตึงเครียด บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระอุอีกครั้งเมื่อกลุ่มชาวเขมรกว่า 100 คนเป็นโล่มนุษย์ ใช้หินปาบ้าง ไม้ยาวตะขอเกลียว ปลายด้ามเป็นเหล็กแหลมบ้างเข้ารื้อลวดหนามหีบเพลงป่วนชายแดนไทย ในจำนวนนั้นมีพระเขมรร่วมด้วย ตำรวจควบคุมฝูงชนต้องเผชิญหน้าเลยต้องบาดเจ็บไป 4 นาย ก่อนใช้แก๊สน้ำตา กระสุนยางสลายม็อบ ขณะที่ บช.น.สั่ง คฝ.เตรียมพร้อมสนับสนุนรถน้ำจีโน่, LRAD, กระสุนยาง และแก๊สน้ำตา ด้าน “เสธ.ต๊อด” พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้ชัดๆ บ้านหนองหญ้าแก้ว อยู่ในเขตอธิปไตยไทย กัมพูชาได้ล้ำเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตการเคลื่อนไหวไม่ชอบมาพากลมองลึกมีเบื้องหลัง
⦁…คนมีฝีมือ “ผู้กำกับโต๊ด” พ.ต.อ.กัมปนาท ณ วิชัย ผกก.สภ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบรางวัล “บิ๊กตุ้ย” พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7 จากผลการปฏิบัติงานในระดับ บช.ภ.7 ประจำปี 2568 ทั้งประกาศนียบัตรชมเชย จับกุมผู้ต้องหาคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญและเป็นที่สนใจชาวหัวหิน ประกาศเกียรติคุณในการสืบสวนจับกุมหมายจับและอาวุธปืนระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ ภ.7 และรองชนะเลิศลำดับ 2 การประกวดการฝึกประจำปี 2568 (สถานีตำรวจระดับใหญ่)
พีระมิด