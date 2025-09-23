ต้องปลุกเมืองรอง

เมื่อเร็วๆ นี้ อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เปิดข้อมูลว่า เทรนด์การเดินทางสู่เมืองรองกำลังเพิ่มขึ้น ในช่วงวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) 27 กันยายน 2568 สะท้อนให้เห็นว่านักท่องเที่ยวเริ่มมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิมและไม่เหมือนใคร
เทรนด์นี้ไม่เพียงช่วยเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่ยังสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลของอโกด้า ยังพบว่านักเดินทางมีแนวโน้มค้นหาจุดหมายปลายทางที่เป็นเมืองรองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมากกว่าการค้นหาจุดหมายปลายทางหลักถึง 15% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันใน
ปี 2566 เทรนด์นี้เห็นได้ชัดในหลายประเทศของเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย
ดังนั้น หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศต่างก็มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองอย่างจริงจัง
สอดรับกับข้อเสนอจากภาคเอกชน เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที่มีต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ของ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย มีเรื่องเมืองรองเช่นกัน
โดยช่วงครึ่งปีหลัง ส.อ.ท.มองว่าภาครัฐควรมีมาตรการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลับมา และจัดแพคเกจท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้ให้ทั่วถึง โดยไม่กระจุกตัวเพียงจังหวัดใหญ่ๆ เพียงแค่ 4-5 จังหวัด
นอกจากนี้ในระยะยาวควรปรับโครงสร้างด้านความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว พร้อมฟื้นฟูการท่องเที่ยวมูลค่าสูง (High-value Tourism) และสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า (MICE) เพื่อสร้างรายได้และกระจายเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจท้องถิ่น
เพราะ ส.อ.ท.มองว่า ช่วงเวลาบริหารประเทศ 4 เดือนแรก การทำงานของรัฐบาลต้องเห็นผลลัพธ์แบบ Quick Win ซึ่งภาคการท่องเที่ยวคือเครื่องมือสำคัญ
ซึ่งการจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวทั้งประเทศ การกระตุ้นเมืองรองจึงจำเป็นอย่างมาก
ปิยะวรรณ ผลเจริญ