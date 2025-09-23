นิวส์มอนิเตอร์

2 หัวหน้าทีม

เมื่อเร็วๆ นี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ กนอ.และสื่อมวลชน
เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เป้าหมาย เพื่อเรียนรู้และถอดบทเรียนความสำเร็จจาก 3 องค์กรชั้นนำของญี่ปุ่น ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบริหารจัดการเชิงธรณีวิทยา และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทย

ไฮไลต์คือ ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติฮอนโจ (Honjo Bosai-kan) คณะได้จำลองและฝึกฝนการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติหลากหลายรูปแบบ คือ แผ่นดินไหว อุทกภัย และไฟไหม้

หัวหน้าทีมคือ พี่กุ่ย อัฏฐพล นิธิสุนทรวิทย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานผู้ว่าการ 1 และพี่แป้ง สายจิต พิสุทธิรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

ตลอดกิจกรรม พี่กุ่ย พี่แป้ง ทุ่มเทสุดๆ โดยเฉพาะฐานไฟไหม้ ที่ต้องเอาชีวิตรอดท่ามกลางความมืด ทำเอาน้องๆ สื่อ ลุ้นตัวโก่ง กรี๊ดสนั่น

ทั้งสนุก ทั้งตื่นเต้น เป็นประสบการณ์ดูงานญี่ปุ่นที่ประทับใจมากคร้า

