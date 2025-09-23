ผบ.ทบ.รับรายงาน เตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ชายแดน1เดือนเขมรเคลื่อนไหว87ครั้ง สั่งระวัง24ชม.

ผบ.ทบ. ประชุมหน่วยขึ้นตรง ทบ. รับรายงาน การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ของ ทภ.1-4 รบพิเศษ-หน่วยป้องกันทางอากาศ พบ 1 เดือน กัมพูชาเคลื่อนไหว 87 ครั้ง ย้ำ เฝ้าระวัง24ชม.
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงผลการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ 12/2568 โดยมี พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธี ซึ่งวาระก่อนการประชุม ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบเงินช่วยเหลือแก่บุพการีของกำลังพลในสังกัดกองทัพบกที่พิการทุพพลภาพ และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บังคับหน่วยระดับกรมและกองพันที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 100%
จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวมอบโอวาทให้กำลังพล ขอให้ผู้บังคับหน่วยให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลใส่ใจกำลังพล รวมถึงครอบครัว ซึ่งหวังว่าเงินช่วยเหลือในครั้งนี้จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ ต่อไป พร้อมขอชื่นชมผู้บังคับหน่วยที่ได้รับรางวัลการทดสอบสมรรถภาพ โดยขอให้ดำรงไว้ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่กำลังพลของกองทัพบก
ต่อมากรมฝ่ายเสนาธิการทหารบก พร้อมกองทัพภาคที่ 1-4,หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงในสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งฝ่ายยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รายงานผลการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาในห้วงเดือนกันยายน ที่ผ่านมา จำนวน 87 ครั้ง
ได้แก่ ในพื้นที่กองกำลังบูรพา พบการปรับปรุงที่มั่น 7 ครั้ง และในพื้นที่กองกำลังสุรนารี พบการใช้โดรน 36 ครั้ง, การปรับปรุงที่มั่น 14 ครั้ง, การละเมิดมาตรการหยุดยิง 4 ครั้ง, การเพิ่มเติมกำลัง 25 ครั้ง และการลักลอบวางทุ่นระเบิด จำนวน 1 ครั้ง ที่แสดงถึงการละเมิดมาตรการหยุดยิงอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยในพื้นที่ยังคงเฝ้าเตรียมการอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปกป้องอธิปไตย รักษาความสงบและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
และในโอกาสที่เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2568 คณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกที่จะเกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย พล.อ.ณัฐวุฒิ นาคะนคร รองผู้บัญชาการทหารบก, พล.อ.เอกรัตน์ ช้างแก้ว ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก, พล.อ.ธงชัย รอดย้อย เสนาธิการทหารบก, พล.อ.นพนันต์ ชั้นประดับ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก (1) และ พล.อ.ไกรภพ ไชยพันธุ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก (2) ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและข้อคิดในการทำงานที่ได้สั่งสมมาตลอดชีวิตรับราชการแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะ เพื่อน พี่ และน้องร่วมอาชีพพร้อมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจทหารอาชีพทุกนายที่จะต้องปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปในอนาคต
สำหรับช่วงสุดท้ายของการประชุม ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวขอบคุณหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนกองทัพตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถรับมือต่อทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี มีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องซึ่งจากนี้ขอให้ทุกส่วนนำข้อชี้แจงของกรมฝ่ายเสนาธิการไปขยายผลและปรับใช้ยังหน่วยปฏิบัติของตนอย่างเต็มที่พร้อมขอเป็นตัวแทนกำลังพลกองทัพบกกล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาชั้นสูงรวมทั้งกำลังพลที่จะเกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ ด้วยการใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถ นำมาซึ่งการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของกองทัพบกอย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งคุณูปการเหล่านี้จะคงอยู่กับกองทัพบกตลอดไป