ทส. รวมพลังเครือข่ายจัดประชุม TCAC 2025 ยกระดับขับเคลื่อนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศสู่การปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 4 หรือ Thailand Climate Action Conference: TCAC 2025 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด ร่วมพลิกวิกฤตโลกเดือด (Inspiring Climate Solutions for All)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประธานแถลงข่าว ร่วมกับ ดร.นภัส พันธ์พงษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซัสเทนอะบิลิตี้ เอ็กซ์โป จำกัด ดร.บุญทวี บุญให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคุณกานต์รวี ศรีแสงทรัพย์ แกนนำเยาวชน โครงการ Local Conference of Youth (LCOY) Thailand ณ อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ
ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน การรับมือกับปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อร่วมกันนำวิสัยทัศน์และนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนในการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้วางแนวทางการดำเนินงานเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมทั้งการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ การสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมสีเขียว การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการเสริมศักยภาพการปรับตัวของชุมชนและระบบนิเวศ รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน”
“ภายใต้แนวทางดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จึงได้การจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 4 หรือ Thailand Climate Action Conference: TCAC 2025 เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการรวมพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ได้กำหนดไว้ การประชุมครั้งนี้ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายนำเสนอผลสำเร็จ แนวปฏิบัติที่ดี และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การนำเสนอในเวทีนานาชาติ อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนเพิ่มพลังความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างมีประสิทธิผล”
Thailand Climate Action Conference: TCAC 2025 การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด ร่วมพลิกวิกฤตโลกเดือด (Inspiring Climate Solutions for All)” ที่สะท้อนเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งเปลี่ยนวิกฤตสภาพภูมิอากาศให้เป็นโอกาสในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่
การเสวนา/บรรยายระดับนโยบาย วิชาการ เวทีเฉพาะด้าน อาทิ พรบ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประชุม COP30 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านภูมิอากาศ การเปลี่ยนผ่านเทคโลยีสู่สังคมที่ยั่งยืน Climate Finance การจัดการความเสี่ยงด้านภูมิอากาศในเมือง แนวทางการปรับตัวต่อภัยพิบัติ การสร้างความรู้ความเข้าและการเตรียมความพร้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รวมถึงเวทีที่ให้เยาวชนมาแสดงพลังในการแก้ปัญหาโลกเดือด
การนำเสนอวิสัยทัศน์จากผู้นำระดับนานาชาติ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และเยาวชน โดยในวันพิธีเปิดงาน วันที่ 29 กันยายน 2568 ได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดประชุม และปาฐกถาพิเศษ
การจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด 7 C ภายในงาน SX Sustainability Expo (SX) นำเสนอการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ในการแก้ปัญหา การตั้งรับ การปรับตัว และสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนวัตกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งจัดมุม “Climate Clinic” มุมเพื่อการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ปัญหาโลกเดือด รวมกว่า 10 หัวข้อ ตลอดระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2568
การประชุม TCAC 2025 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน จากทุกภาคส่วนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ คณะทูต ตลอดจนภาคประชาชนและเยาวชน โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้ของสาธารณชนต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนผลักดันความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาระดับพื้นที่และระดับประเทศ รวมถึงการสร้างความร่วมมือใหม่ร่วมกับภาคี โดยส่งเสริมให้ภาคีสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่ เสริมพลังชุนชนให้มีความเข้มแข็งในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในรับมือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับจุดเริ่มต้นของการขยายความร่วมมือลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริง ซึ่งการประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพและความก้าวหน้าของประเทศไทย ตลอดจนเชื่อมโยงพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพลิกวิกฤตโลกร้อนให้เป็นโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่อนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยของประเทศและประชาคมโลก
เตรียมพบกับงานประชุม TCAC 2025 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และ Facebook Page TCAC และโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Net Zero และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “ร่วมพลิกวิกฤตโลกเดือดไปด้วยกัน”
