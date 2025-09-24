ทบ.รับมอบเงินและสิ่งของช่วยทหาร-ครอบครัวจากผลกระทบชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่กองบัญชาการกองทัพบก(บก.ทบ.) พล.อ.เอกรัตน์ ช้างแก้ว ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก พร้อมด้วย พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนกองทัพบกรับมอบเงินและสิ่งของ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสากิจ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคนไทย ในการช่วยเหลือและเยียวยาทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และแสดงความขอบคุณเหล่าทหารกล้าที่เสียสละปกป้องแผ่นดินไทย และทหารที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนส่งกำลังใจให้ทหารชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี รับ ดังนี้ นำโดย ร.ต.ต. วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรี ตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และคณะ มอบเงิน 393,880 บาท (ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต 142,500 บาท, กำลังพลที่ทุพพลภาพ 45,000 บาท, กำลังที่บาดเจ็บสาหัส 60,000 บาท, กำลังพลที่บาดเจ็บมาก 75,000 บาท และกำลังพลที่บาดเจ็บเล็กน้อย 71,380 บาท)
พล.อ.เอกรัตน์ กล่าวว่า ทั้งนี้ กองทัพบก ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอดจนการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา นอกจากนี้ กองทัพจะส่งมอบสิ่งของต่างๆ ไปยังหน่วยทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาตามความเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบให้คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป