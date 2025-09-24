ททท. จับมือ สทท. พร้อมพันธมิตร กางนโยบาย-แผนส่งเสริมท่องเที่ยวโค้งสุดท้าย 68
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ได้ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แถลงนโยบายและแผนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตามนโยบายที่ให้ความสำคัญกับ Partnership 360 องศา ในการต่อยอดศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล เพื่อให้การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวสามารถเดินไปด้วยกัน และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยนโยบายและแผนการดำเนินงานตลอดจนทิศทางการสื่อสารการตลาดในประเทศและต่างประเทศของ ททท. ล้วนมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งการสนับสนุนผู้ประกอบการ การสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยว และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับโลก
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า ในช่วงไตรมาส 4/2568 ททท.เร่งเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยการจัดกิจกรรมอีเวนต์และเทศกาลต่างๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยในเดือนตุลาคมจะเริ่มด้วยกิจกรรม Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2025 บริเวณคลองโอ่งอ่าง กรุงเทพฯ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอินเดียให้เดินทางมาเฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลีอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทย ควบคู่กับการส่งเสริมกระตุ้นตลาดจีนด้วยการจัดโครงการหนีห่าว มันธ์ ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์หรือวันหยุดวันชาติของจีน (Golden Week) ต่อด้วยกิจกรรมมหาลอยกระทงที่ในปีนี้จะจัดอย่างสวยงามวิจิตรตระการตาควบคู่กับ Light & Sound ที่จังหวัดสุโขทัยในช่วงปลายเดือนตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายน พร้อมด้วยงาน Vijit Chao Phraya ที่จะขยายเวลาจาก 30 วัน เป็น 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2568 ต่อด้วยงานวิ่งมาราธอนครั้งใหญ่ของกรุงเทพฯ กับงาน Amazing Thailand Marathon 2025 และปิดท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วย Amazing Thailand Countdown ซึ่งคาดว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงไฮซีซั่นอย่างต่อเนื่อง
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ TAT CONNEX แพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวและอินฟลูเอนเซอร์เข้าด้วยกัน เพื่อร่วมสร้างสรรค์เนื้อหาทางการท่องเที่ยว เสริมประสิทธิภาพการตลาดและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก
ทั้งนี้ มีผู้ร่วมวงเสวนาหลัก ได้แก่ นายชัย อรุณานนท์ชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. ในหัวข้อการนำเสนอทิศทางการสื่อสารการตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ รวมถึงก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับรัฐบาลไทย