กองทัพบก จัดกำลังพล ร่วมกทม. อำนวยการจราจร คลี่คลายเหตุถนนทรุดหน้ารพ.วชิระ

กองทัพบก จัดกำลังพลร่วมกับ กทม. เข้าช่วยเหลือประชาชนจากเหตุถนนทรุดตัวหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล พร้อมจัดกำลังเสริมเข้าสนับสนุนทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ถนนทรุด บริเวณถนนสามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. เมื่อช่วงเช้าวานนี้ (24 กันยายน 68) จนส่งผลต่อกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของการจราจร, การใช้บริการโรงพยาบาล และปัญหาการหยุดให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจิตอาสาพระราชทานกองทัพบก ได้สั่งการเร่งด่วนไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ให้จัดกำลังเข้าสนับสนุนการดำเนินการของสำนักป้องกันภัยกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการคลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลที่ 11, กองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และกองพันทหารสารวัตรที่ 11 ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการร่วมปิดกั้นพื้นที่ และอำนวยสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในที่เกิดเหตุและบริเวณชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังได้สั่งการจัดกำลังเตรียมพร้อมให้การสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ กรณีหากพื้นที่เกิดเหตุได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารและประกาศจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรและการเข้าใช้อาคารในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุรวมถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ จากส่วนราชการอีกด้วย