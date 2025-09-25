รมช.กลาโหมลุยภารกิจแรกลงพื้นที่อีสานใต้ ให้กำลังใจทหาร-ปชช.ยันเร่งแก้ปัญหาชายแดนเร็วที่สุด

‘รมช.กลาโหม’ลุยภารกิจแรกลงพื้นที่อีสานใต้ ให้กำลังใจทหาร-ปชช. ยันเร่งแก้ปัญหาพิพาทชายแดนเร็วที่สุด
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชายแดนภาคอีสานใต้ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และพบปะประชาชนในพื้นที่กองกำลังสุรนารี ครอบคลุมจ”ศรีสะเกษ 0″สุรินทร์ และ0″บุรีรัมย์ การลงพื้นที่ครั้งนี้ นี่ไม่ใช่เพียงการสาเยือนตามหน้าที่ แต่คือการกลับมาของ แม่ทัพผู้รู้จักทุกตารางนิ้วของผืนแผ่นดินอีสานใต้ ผู้ที่เติบโตมาท่ามกลางความท้าทายชายแดนไทย–กัมพูชา เข้าใจทั้งภูมิประเทศ ประชาชน และปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน
พล.ท.อดุลย์ กล่าวย้ำว่า ทุกเสียงสะท้อนจากพื้นที่จะถูกนำไปกำหนดเป็นแนวนโยบาย เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหากรณีพิพาทชายแดนโดยเร็วที่สุด เพราะในสถานการณ์นี้ ทุกนาทีมีความหมาย ทั้งต่อความมั่นคงของชาติ และต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน