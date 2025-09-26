ผอ.รพ. วชิระ คอนเฟิร์มเปิดแล้ว 100% ผ่าตัด ส่องกล้อง ล้างไตปกติ จนท. พร้อมบริการ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เดินทางเข้าสำรวจความเรียบร้อยในรพ. และพื้นที่โดยรอบที่เกิดหลุมยุบ โดยมี ผศ.นพ.อนุแสง จิตสมเกษม ผอ.รพ.วชิรพยาบาล ให้การต้อนรับ
ผศ.นพ.อนุแสง กล่าวว่า วันนี้ รพ. เปิดแล้ว 100% อาคารทีปังกรฯ ซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ รวมถึงอาคารเพชรรัตน์ ให้บริการเต็มที่ ห้องผ่าตัดเปิดปกติแล้วเช่นกัน โดยวันนี้มีคนไข้ผ่าตัด ราว 20 ราย ห้องส่องกล้องและห้องล้างไต ก็กลับมาให้บริการปกติ หลังจากวานนี้แม้เปิดให้ล้างไต แต่มีการลดปริมาณคนไข้ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อความปลอดภัย โดยวันนี้กลับมาเปิดเต็มกำลังคือ 10 รายต่อรอบ
ผศ.นพ.อนุแสง จิตสมเกษม ผอ.รพ.วชิรพยาบาล
ส่วนผู้ป่วยนอก เปิดทุกแผนกแล้ว ไม่มีอะไรสะดุด เจ้าหน้าที่ รพ. ทั้งหมดก็พร้อมให้บริการ
“การเดินทาง ปกติเข้าทางถนนขาวหลังรพ. แล้วเลี้ยวเข้าถนนสังคโลก จะมีป้ายบอกทางเข้าสู่ อาคารเพชรรัตน์ และมีทีมขนส่งผู้ป่วยไปต่อยังอาคารทีปังกรฯ ซึ่งมีที่จอดรถราว 300 คัน หากเดินทางมาด้วยรถสาธารณะจะดีกว่า” ผศ.นพ.อนุแสง กล่าว
ด้าน ผศ.นพ.นนธวัชร เบญจกุล รองผอ. รพ.วชิรพยาบาล เสริมว่า นอกจากนี้ ยังมีจุดจอดส่งอย่างเดียวด้านหลัง รพ. กล่าวคือ เข้าทางถนนขาว วนมาจิดหน้าอาคารพัชรกิติยาภา แล้ววนออก
รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นายชัชชาติ ยังสอบถามรองหัวหน้าพยาบาลถึงความพร้อม ได้คำตอบว่า พร้อมให้บริการ และมีความมั่นใจ
ทั้งนี้ รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เดินทางมาดูแลความเรียบร้อยด้วย โดยระบุว่า นายชัชชาติได้นำเรือมาให้บริการประชาชนสำหรับโดยสารมายังรพ. นอกจากนี้ มีเรือด่วนเจ้าพระยาสายสีส้ม และสายไทยสไมล์จอดเทียบท่าด้วย
ผศ.นพ.นนธวัชร เบญจกุล รองผอ. รพ.วชิรพยาบาล