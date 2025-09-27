เช้าตรู่วันศุกร์ 26 กันยายนที่ผ่านมา รัฐมนตรีหลายคน ถือเป็นฤกษ์ดี เข้าสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงและปฏิบัติหน้าที่วันแรก
หนึ่งในรัฐมนตรีป้ายแดง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้ามาด้วย
ลุคชุดผ้าไทยสีน้ำเงิน เนี้ยบ หรู ตามสไตล์
แม้มีกำหนดมอบนโยบายงานพาณิชย์อย่างเป็นทางการกับผู้บริหารในวันที่ 1 ตุลาคมก็ตาม แต่เมื่อผู้สื่อข่าวยื่นไมค์ถามถึงภารกิจการทำงาน…ถามไป ตอบมาได้อย่างคล่อง
จนถึงคำถาม หนักใจมั้ย ที่กระทรวงพาณิชย์ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยเหมือนในอดีต ทั่น รมว.ไม่คิดนาน “ไม่หนักใจ เพราะไม่ได้ยึดถือหลักในการทำงานคนเดียวอยู่แล้ว เรามีความรู้น้อย เราเข้ามาที่กระทรวงมีคนที่มีความรู้เยอะมากกว่า เราก็มีหน้าที่ทำในสิ่งที่เรามี เอาสิ่งที่เรามีมาช่วยสอดประสาน เอามุมมองจากสิ่งที่ทางกระทรวงอาจจะไม่เคยมองมุมนี้ แต่ก็ต้องยึดทางท่านอธิบดี ท่านปลัดเป็นคนช่วย”
สมแล้วกับฉายา “ซุปเปอร์จี”