เคพีไอ ครบ 72 ปี เดินหน้าสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน บริจาคช่วยเหลือ รพ.น่าน และรพ.พนมดงรักฯ
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ ก้าวสู่ปีที่ 72 บริษัทประกันวินาศภัยไทยในเครือธนาคารกรุงไทย ได้พัฒนาและเติบโตมาอย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ เพื่อตอบแทนในความไว้วางใจของลูกค้าและยังคงเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย โปร่งใส ควบคู่ไปกับการใส่ใจเพื่อตอบแทนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
ในวาระครบรอบ 72 ปี เคพีไอ พร้อมเดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมพิเศษ โครงการ “72 ปี เคพีไอ รวมพลังแห่งการให้” เชิญชวนลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยร่วมบริจาคเพื่อโรงพยาบาลน่าน ที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม และโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะ ทุก 1 กรมธรรม์ที่ซื้อในวันที่ 1 กันยายน 2568 ได้ร่วมบริจาค 72 บาท รวมเงินบริจาคจากโครงการนี้ 200,000 บาท
วีร์ชลิตา จิรสันติพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล และบริหารทั่วไป และ ปวริศา สุขเกษม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลน่าน โดยมี ทพญ.สุรีรัตน์ สูงสว่าง รองผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ
โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ มียอดผู้ป่วยเข้าใช้บริการ 2,000-3,000 ราย/วัน จากเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้อุปกรณ์การแพทย์ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจึงยังคงต้องการการฟื้นฟูให้การดูแลผู้ป่วยให้กลับมาเป็นปกติ
ปวริศา สุขเกษม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลพนมดงรักฯ โดยมี พญ. วรวรรณ กอปรกิจงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักฯ
นำทีมแพทย์เป็นผู้รับมอบเงิน
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลชายแดนที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและจากผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอาคารหลายหลังได้รับความเสียหาย บุคลากรทางการแพทย์ยังคงทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างยากลำบาก
เนื่องในปีนี้ เคพีไอ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 72 บริษัท ได้ยืนหยัดสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง พร้อมนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศ โดยมีสังคมและลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ สืบสานความสำเร็จสู่ปีที่ 73 และต่อ ๆ ไป
Your Trust, Our Care ดูแลทุกความไว้ใจ – เคพีไอ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยยึดหลักการ “ดูแล” ในทุกมิติ ไม่เพียงแต่ดูแลความมั่นคงให้กับลูกค้าผ่านกรมธรรม์ประกันภัย แต่ยังส่งต่อการดูแลไปยังชุมชนและสังคมไทยในวงกว้าง ทุกความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ คือแรงบันดาลใจให้ เคพีไอ ทุ่มเทสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมต่อไปอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าการดูแลไม่ใช่เพียงคำมั่นสัญญาทางธุรกิจ แต่คือภารกิจในการสร้างคุณค่าแก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน