เซ่นพิษรัก! ผัวยิงเมียดับคาร้านผ้าม่าน ก่อนยิงตัวตายตาม เผยปมก่อเหตุสลดหลังทำธุรกิจร่วมกัน7ปี

เซ่นพิษรัก! ผัวยิงเมียดับคาร้านผ้าม่าน ก่อนยิงตัวตายตาม เผยปมก่อเหตุสุดสลดหลังทำธุรกิจร่วมกัน7ปี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ร.ต.อ.ประเสริฐ ถาวร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก รับแจ้งมีเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันตายภายในร้านผ้าม่านแห่งหนึ่ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ริมถนนเส้นศรีถมอรัตน์ หมู่ 4 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก หลังรับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชาแล้วรุดตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก กำลังตำรวจชุดสืบสวน แพทย์เวรโรงพยาบาลพุทธชินราช และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยประสาทบุญสถาน พร้อมประสานตำรวจวิทยาการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6
ที่เกิดเหตุ เป็นตึกแถว 2 ชั้น ชั้นล่างเปิดเป็นร้านผ้าม่าน ตรวจสอบภายในร้านพบมีหญิงสาวนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องครัวด้านหลังร้าน ทราบชื่อ คือ น.ส.ศิริลักษณ์ ขอสุข อายุ 40 ปี ถูกอาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าที่ท้ายทอย 2 นัด นอนจมกองเลือด ใกล้กันพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอีก 1 ราย ทราบชื่อ คือ นายวราวุธ ปานชาวนา อายุ 47 ปี ทั้งคู่เป็นอดีตสามีภรรยากัน ถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ขมับข้างขวา 1 นัด
นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. ตกอยู่ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน ก่อนให้กู้ภัยนำร่างทั้งคู่ส่งผ่าชันสูตรพลิกศพที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราช ก่อนมอบให้ญาติรับกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และมาลงทุนเปิดร้านผ้าม่านที่เกิดเหตุได้เป็นเวลา 7 ปีแล้ว ก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีเรื่องทะเลาะระหองระแหงกันเรื่อยมา จึงตัดสินใจแยกทางกันโดยไปลงบันทึกประจำวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ที่ สภ.เมืองพิษณุโลก เพื่อตกลงแบ่งทรัพย์สินแต่สุดท้ายฝ่ายชายกลับมาก่อเหตุสลดขึ้นวันนี้ โดยเข้ามาลั่นไกสังหารภรรยาที่ร้านผ้าม่าน ก่อนจะตัดสินใจใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวตายหนีความผิด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ รวมถึงสอบปากคำคนใกล้ชิดถึงแรงจูงใจและมูลเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป