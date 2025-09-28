รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ นั่งประธานรุ่น ปปร.29 ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปปร.29 ของสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการประชุมของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 (ปปร.29) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 160 คน โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกประธานรุ่น, รองประธาน และคณะทำงาน เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง หรือ สส.ดร๊าฟ ให้ดำรงตำแหน่งประธานรุ่นที่ 29 (ปปร.29) โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนนโยบายการเรียนรู้คู่ความสุข และเสริมสร้างการทำงานที่เป็นระบบ และดึงศักยภาพของเครือข่าย ปปร.29 มาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
“สส.ดร๊าฟ” รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวภายหลังการได้รับเลือกว่า ตนเองจะใช้ทั้งองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ, ประสบการณ์ของตนเองและเพื่อนร่วมรุ่นในการทำงาน เพื่อให้รุ่นที่ 29 (ปปร.29) เติบโตแข็งแกร่ง และสามารถร่วมกันสร้างกิจกรรมดี ๆ เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในระยะยาวสืบต่อไป.