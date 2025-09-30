แมตช์ 2 ต้องมาแล้ว

หลังทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอดปีงบประมาณ 2568
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) ชวนพี่น้องสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม “DIPROM Build & Bowl 2025”
งานนี้ “ปลัดปั้น” ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน โดย อธิบดีแอม-ณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีดีพร้อม กล่าวต้อนรับ พร้อมทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ดีพร้อม
กิจกรรมแข่งขันโยนโบว์ลิ่ง จัดเป็นครั้งแรกระหว่างผู้บริหารและสื่อมวลชน จึงไม่เคยเห็นฟอร์ม
การเล่นของกันและกันมาก่อน
ช่วงเปิดงาน ปลัดปั้นโยนโชว์คนแรก “คุณพระ” ฝีมือระดับอาชีพ เจ้าตัวบอก “โยนครั้งสุดท้ายตอนเรียนเตรียมฯ (ยิ้ม)” ขณะที่อธิบดีแอม และท่านอื่น ฝีมือไม่ธรรมดาเช่นกัน
ถึงช่วงการแข่งขัน สื่อมวลชนสู้ตาย ปลุกพลัง “แพ้ไม่ได้” สุดท้ายเฉือนชนะ 1 คะแนน แบบงงๆ จนถึงตอนนี้ก็ยังงงว่าชนะได้ไง (ฮา)
กิจกรรมดีๆ น่ารัก สนุก สานสัมพันธ์แบบนี้ แมตช์ 2 3 4 5 ต้องมาแล้ววว อิอิ