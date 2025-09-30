ชัชชาติแนะเลี่ยงเส้น ‘สามเสน’ เร่งถมซีเมนต์ 120 คันรถ พอใจงานซ่อมถนนคืบหน้าดี – มั่นใจดินไม่ทรุด
เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีถนนสามเสนทรุดตัวหลังลงพื้นที่เมื่อช่วงเวลา 19.25 น. ว่า วันนี้ความคืบหน้าเป็นไปด้วยดีและเป็นไปตามกำหนดการ
โดยวันนี้ รฟม. และผู้รับเหมา จะเร่งเก็บซากวัสดุที่ตกค้างภายในหลุม เช่น เสาไฟท่อประปา ซึ่งน่าจะเสร็จสิ้นเป็นไปตามแผนที่สอดคล้องกับการเริ่มถมทรายซีเมนต์ในวันพรุ่งนี้ ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร ใช้รถบรรทุกประมาณ 120 คัน จึงอาจจะส่งผลกระทบด้านการจราจรบ้าง ก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณโดยรอบถนนสามเสน
นอกจากนี้ ยังมีการเสริมกำลังด้านล่างของตัวอุโมงค์ซึ่งเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะมองไม่เห็น โดยผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการด้วยการเสริมแรงผนังดินให้มั่นคง อาทิ การใช้กระสอบทรายเข้าไปเสริมผนังดินให้แข็งแรง และตามด้วยการนำทรายอัดเข้าไป โดยผู้รับเหมาและ รฟม. จะหารือกันในเรื่องการแก้ไขปัญหาเสาเข็ม
“ส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องฝนตกหนัก เราได้มีการวางปั๊มน้ำขนาด 0.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กช่วยสูบน้ำในหลุม จึงไม่น่ากังวลโดยเฉพาะเมื่อเราปิดรอยแตกของอุโมงค์แล้ว โอกาสที่น้ำจะพาดินทรุดลงไปในอุโมงค์จึงเป็นไปได้ยาก” นายชัชชาติกล่าว
โดยยังระบุด้วยว่า หากจะเกิดก็เป็นเพียงแอ่งน้ำธรรมดาที่น้ำจะช่วยพยุงดินอีกด้วย โดยการดำเนินการทั้งหมดจะทำควบคู่ไปกับการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของสถานีตำรวจสามเสนให้ดีที่สุด โดยคาดว่าทุกอย่างจะดำเนินการไปตามแผนและสามารถเปิดการจราจรได้วันที่ 8 ตุลาคม 68