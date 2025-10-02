ช่วงนี้ราคาทองคำขึ้นลงเร็วทุบสถิติรายวัน จนทองในตู้เซฟและเงินในกระเป๋าสั่นกันถ้วนหน้า
พีคสุดๆ ช่วงสายๆ ของวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ราคาทองรูปพรรณขายออกพุ่งทะลุบาทละ 60,100 บาท ก่อนปิดตลาดที่บาทละ 59,200 บาท
ทุกครั้งที่เห็นราคาทองขึ้นๆ ลงๆ ต้องขอความเห็นและวิเคราะห์แนวโน้มราคาจะไปต่อหรือหยุดที่กี่หมื่น จากนายกสมาคมค้าทองคำ “จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี”
และทุกครั้ง นายกจิตติจะตอบเสมอว่า ระยะสั้นไม่มีใครรู้หรอก ราคาจะขึ้นเท่าไหร่ ถ้าผมรู้ ผมก็คงรวยไปนานแล้ว (หัวเราะ)
แต่ระยะยาวยังพอคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มราคายังขาขึ้นแน่ ถึงปลายปีนี้
คาดว่าทองโลกจะแตะ 3,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนทองไทยบาทละ 58,000-59,000 แต่ถ้าเงินบาทอ่อนค่ามากๆ อาจจะเห็น 60,000 บาทก็เป็นได้
ADVERTISMENT
เห็นราคาแล้ว ไม่อยากจะนึกถึงปีหน้าเลย (อิอิ)