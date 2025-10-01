นิวส์มอนิเตอร์

ชัชชาติ รุดตรวจถนนตกทรุด ยันไม่กระทบผู้รับบริการ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีเหตุถนนทรุดตัวบริเวณด้านหน้าการไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวาถนนตก เขตบางคอแหลมนั้น มีการปิดการจราจรบริเวณด้านหน้าการไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ห่างไกลจากที่ตั้ง และทางเข้าออกของโรงพยาบาล โดยถนนด้านหน้าโรงพยาบาลไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่อย่างใด ดังนั้นไม่กระทบการเดินทางมาที่โรงพยาบาล ผู้ที่ต้องการมาใช้บริการยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติ ทั้งนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดเกิดเหตุ และกำชับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาแล้ว พร้อมกันนี้ นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

