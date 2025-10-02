“พิพัฒน์” เข้าทำเนียบ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เริ่มงานรองนายกฯ วันนี้
เมื่อเวลา 08.08 น. วันที่ 2 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางเข้าสักการะศาลพระภูมิ ศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล
พร้อมให้สัมภาษณ์ภายหลังสักการะว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาล ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ได้เขามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสำหรับตนวันนี้ถือเป็นฤกษ์ดี และพร้อมเข้ามาทำงานในวันนี้
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า นายกฯ ได้มอบหมายงานหลายส่วน ทั้งในส่วนกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) รวมถึงหน่วยงานอีอีซี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และเรื่องของไซเบอร์ และยังมีอีกหลายงานที่นายกฯ มอบหมายให้ ซึ่งวันนี้จะมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ว่าในส่วนงานของรองนายกฯ มีอะไรบ้าง จะได้มอบหมายงานให้กับคณะทำงาน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันนี้
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายพิพัฒน์ เป็นรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด มีการเตรียมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างไรบ้าง นายพิพัฒน์ กล่าวว่า นายกฯ และพรรคภูมิใจไทย ได้เซ็น MOA กับพรรคประชาชน ว่าจะไม่พยายามสร้างหรือดึงคนเข้ามาเพื่อเป็นโหวตเตอร์ให้กับรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย แต่ขณะนี้ ยอมรับว่า เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งไม่ใช่การเตรียมแค่ 2-3 เดือน แต่เราต้องเตรียมล่วงหน้าเป็นปี ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ทำมาอยู่แล้ว