TCL รับมอบโล่ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จาก กฟผ. ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมรักษ์โลกสู่ผู้บริโภค
TCL เข้ารับมอบโล่ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” จากกระทรวงพลังงาน – พพ. – กฟผ. ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมรักษ์โลกและการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภค สะท้อนบทบาทผู้นำของ TCL ในการผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยกับแนวคิดรักษ์โลก พร้อมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่นวัตกรรมเพื่อโลกอย่างยั่งยืน
นายแกรี่ จ้าว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน แบรนด์ทีวีระดับโลก กล่าวว่า บริษัทเข้ารับมอบโล่ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นผู้มอบโล่รางวัล พร้อมด้วย ดร.นรินทร์ เผ่าวณิช รวช. รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการ กฟผ. โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน กฟผ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รวมถึงพันธมิตรโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่ดำเนินงานต่อเนื่อง มากว่า 30 ปี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
การได้รับโล่ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” เป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของ TCL ที่ไม่ได้เพียงการเป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพ แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับพันธกิจระดับโลกในการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมขั้นสูง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า ทุกครั้งที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ TCL ถือเป็นส่วนหนึ่งในการ ประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกไปพร้อมกัน
TCL ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นทั้งคุณภาพ เทคโนโลยี และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยวิสัยทัศน์ “Inspire Greatness” มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นทีวี เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น หรือเครื่อง ซักผ้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคไปพร้อมกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ TCL จะยังคงเดินหน้าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และสนับสนุนสังคมไทยให้ก้าวสู่การใช้พลังงานที่คุ้มค่าและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
“TCL ไม่ได้หยุดเพียงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลก แต่เรายังยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จาก กฟผ. เป็นการการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่มุ่งมั่นจะส่งมอบเทคโนโลยีเพื่อโลกที่ดีขึ้น” นายแกรี่ กล่าว