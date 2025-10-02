ทีเส็บพัฒนา ชูเสน่ห์ไทย สร้างความต่าง และประสบการณ์ทรงคุณค่า ให้กับงานไมซ์ทุกมิติ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ โดยฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ ได้พัฒนา“เส้นทางไมซ์ใหม่ เส้นทางที่ใช่สำหรับทุกงาน” เพื่อนำเสนอตัวอย่างทางเลือกสำหรับการจัดงาน ไมซ์ในประเทศ ที่มีครบทั้งจุดหมายการจัดงานที่พร้อมสรรพสำหรับทุกกิจกรรมไมซ์รวมถึงกิจกรรมระหว่างการเดินทาง ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร เป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้จัดงานไมซ์ สามารถคัดสรรจุดหมายและเส้นทางสำหรับจัดงานไมซ์ ที่ตอบโจทย์มากที่สุด นอกจากสถานที่และองค์ประกอบรองรับการจัดงานที่ได้มาตรฐานการจัดงานระดับสากลแล้ว ในแต่ละเส้นทางที่คัดสรรมานี้ยังเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ไทยที่หลากหลาย ผ่านอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร ดนตรี กีฬา ภาพยนตร์ วิถีชีวิต หรือภูมิทัศน์ธรรมชาติ ที่พร้อมจะสร้างความประทับใจ และและประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับผู้เข้าร่วมไปพร้อมๆ กับการสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เพื่อการค้นพบเส้นทางที่ใช่อย่างรวดเร็ว ทีเส็บ โดยฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ ได้จัดทำคู่มือเส้นทางสายไมซ์ใหม่ ผ่านลิงก์ https://online.flipbuilder.com/ebooksj/xrcj/ ออกแบบมาให้ทุกองค์กรนำไปปรับใช้ได้จริง เปรียบเสมือน “แผนที่แห่งแรงบันดาลใจ” ที่ช่วยให้องค์กรเลือกเส้นทางไมซ์ที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทีม การประชุมขับเคลื่อนองค์ความรู้ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ หรือทริปก่อนหรือหลังเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและงานเทศกาล ที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นและตลาดใหม่ ๆ
