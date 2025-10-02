TCL อวดโฉมสุดยอดเทคโนโลยีแสดงผลและนวัตกรรมคว้า 8 รางวัลระดับโลก
TCL โชว์ความยิ่งใหญ่ คว้า 8 รางวัลระดับโลกจากเวที IFA Innovation Awards 2025 และ Global Product Technology Innovation (GPTI) Awards ในงาน IFA 2025 จัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี วันที่ 5-9 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นมหกรรมเทคโนโลยีผู้บริโภคและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตอกย้ำความเป็นผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะ ขนทัพจัดแสดงเทคโนโลยีโซลูชันแห่งอนาคต ครอบคลุมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อัจฉริยะ ทีวีระดับพรีเมียม, จอมอนิเตอร์ และเครื่องเสียง พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม AI-Powered Smart Living ที่พัฒนาบนแพลตฟอร์ม Turing อาทิ ทีวี เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ภายใต้แนวคิด “Inspire Greatness, Ignite Your Vibe”
นายแกรี่ จ้าว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน แบรนด์ทีวี Mini LED และทีวีจอใหญ่ที่สุดในโลก เปิดเผยว่า TCL ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลายรายการในงาน IFA 2025 ซึ่งเป็นมหกรรมเทคโนโลยีผู้บริโภคและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะท้อนศักยภาพด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อการใช้ชีวิตอัจฉริยะ โดย TCL ได้รับ 5 รางวัล จากเวที IFA Innovation Awards และ 3 รางวัล จากเวที Global Product Technology Innovation (GPTI) Awards รางวัลเหล่านี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ TCL และยืนยันถึงความเป็นผู้นำระดับโลกและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค
สำหรับ IFA Innovation Awards ได้มีการเปิดตัวรางวัลนี้เป็นครั้งแรก เพื่อยกย่องเทคโนโลยีที่กำลังกำหนดอนาคตของการใช้ชีวิตอัจฉริยะ โดย TCL คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 รายการ และรางวัล Honoree อีก 2 รายการ ในหมวดหมู่อุปกรณ์อัจฉริยะ ซาวด์บาร์ และจอมอนิเตอร์เล่นเกม ได้แก่ สมาร์ทโฟน TCL NXTPAPER 60 Ultra ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขา “Best in Tech for Good” ด้วยเทคโนโลยีจอแสดงผลถนอมสายตาขั้นสูง ขณะที่แท็บเล็ต TCL NXTPAPER 11 Plus ได้รับรางวัล Honoree ในสาขาเดียวกัน อีกทั้ง แว่นตาอัจฉริยะ RayNeo X3 Pro ได้รับรางวัล Honoree สาขา “Best in Emerging Tech” ด้วยเทคโนโลยี AI และการโต้ตอบแบบหลายโหมด นอกจากนี้ ลำโพง TCL Wireless Free Sound Speaker Z100 คว้ารางวัล “Best of Audio” จากคุณภาพเสียงระดับโฮมเธียเตอร์ที่ดื่มด่ำเต็มอารมณ์ ส่วนจอ 32R84 QD-Mini LED Monitor ได้รับรางวัล “Best in Computing & Gaming” ด้วยภาพที่คมชัดและการเล่นเกมที่ลื่นไหลไม่มีสะดุด
ในงานนี้ TCL ยังทำผลงานยอดเยี่ยมบนเวทีประกาศรางวัล Global Product Technology Innovation (GPTI) Awards ด้วยการคว้ารางวัล Gold Award ถึง 3 รายการ ได้แก่ TCL Premium QD-Mini LED C8K TV ได้รับรางวัล “ZeroBorder Design Gold Award” สำหรับดีไซน์ Virtually ZeroBorder ที่ปฏิวัติวงการทีวีแบบไร้ขอบ ซึ่งมอบประสบการณ์การรับชมแบบเต็มตา ขณะที่เครื่องปรับอากาศ TCL FreshIN 3.0 คว้ารางวัล “AI Energy-Saving Technology Gold Award” ด้วยเทคโนโลยี T-AI เวอร์ชัน อัปเกรด ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่ารุ่นอินเวอร์เตอร์ทั่วไปถึง 37%+ นอกจากนี้ เครื่องซักและอบผ้า TCL SuperDrum Series Washer & Dryer Pair ยังได้รับรางวัล “Super Drum Technology Innovation Gold Award” จากเทคโนโลยี Bionic Lifters 6 ตัว และถังซักลวดลายคลื่น ที่ช่วยซักได้อย่างล้ำลึกแต่ ถนอมเนื้อผ้า อีกทั้งยังประหยัดน้ำอีกด้วย
นอกจากนี้ TCL ได้ขนทัพนวัตกรรมที่นำสมัย ด้วยการจัดแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภายใต้ธีม “Inspire Greatness, Ignite Your Vibe” สะท้อนบทบาทของ TCL ในฐานะ Worldwide Olympic Partner ผ่านการจัดแสดงครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยีภาพและเสียงสุดล้ำ ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะและอุปกรณ์มือถือที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้บริโภคทั่วโลกอย่างล้นหลาม
TCL ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีด้วยการเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยไฮไลต์อยู่ที่การเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีวีระดับพรีเมียม, จอมอนิเตอร์สำหรับเกมและงานกราฟิก, และเครื่องเสียง ซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การรับชมและความบันเทิงภายในบ้าน นอกจากนี้ TCL ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม AI-Powered Smart Living ที่พัฒนาบนแพลตฟอร์ม Turing ซึ่งรวมถึง ทีวี, เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้าและอบผ้า และนวัตกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ชาญฉลาดและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริโภค อาทิ สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, หุ่นยนต์คู่หู AI แบบโมดูลาร์เครื่องแรกของโลกและแว่นตา AR MicroLED สุดล้ำเพื่อประสบการณ์เสมือนจริง
การได้รับรางวัลในงาน IFA 2025 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ TCL ในการเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกผ่านพลังการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่ความยิ่งใหญ่ในทุกมิติของชีวิต
“ความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญที่ตอกย้ำศักยภาพของ TCL ในฐานะแบรนด์ระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชันอัจฉริยะที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคไทยและทั่วโลก พร้อมตั้งเป้าเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ร่วมกัน” นายแกรี่ กล่าว
