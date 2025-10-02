เปิดศูนย์สมานฉันท์สันติวิธี และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ต้นแบบสังคมสันติสุข
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิด “ศูนย์สมานฉันท์สันติวิธี” และ “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” ต้นแบบสังคมสันติสุข
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันพระปกเกล้า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกันเปิด “ศูนย์สมานฉันท์สันติวิธี” (Restorative Justice Center) และ “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแก้ไขข้อพิพาท สร้างวัฒนธรรมการพูดคุยและความเข้าใจ ลดความรุนแรง และปลูกฝังค่านิยมเคารพสิทธิและเสรีภาพ
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบหมายให้ รศ. ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมพร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 15 (กลุ่ม Consensus) สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มีความตั้งใจจะจัดตั้งศูนย์ลักษณะเดียวกัน
รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ศูนย์สมานฉันท์สันติวิธีเกิดขึ้นจากแนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) ที่เน้นการพูดคุย ฟื้นฟูความสัมพันธ์ และการเยียวยามากกว่าการลงโทษ ตรงกับพันธกิจของสถาบันพระปกเกล้าในการสร้างสังคมสันติสุขและประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ผสานกฎหมายกับกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทำให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวก และปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของการเจรจาอย่างสันติ
รศ.ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวว่า ความขัดแย้งในหมู่นักศึกษาเป็นปัญหาที่ต้องใช้แนวทางสร้างสรรค์และยั่งยืน การมีทั้งศูนย์สมานฉันท์สันติวิธีและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทำให้สถาบันมีทั้งพื้นที่เชิงป้องกันและเชิงแก้ไขที่มีกฎหมายรองรับ
ภายในงานยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การไกล่เกลี่ยกับการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาตามแนวคิด Restorative Justice” โดยความร่วมมือของ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ฝึกทักษะการเจรจา การไกล่เกลี่ย และการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเชิงวิชาการ, เวิร์กช็อปฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ย, การนำเสนอผลงานการจำลองสถานการณ์ความขัดแย้ง และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม
เป้าหมายในอนาคตของทั้ง 3 หน่วยงานยืนยันร่วมกันว่า ศูนย์สมานฉันท์สันติวิธีและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จะเป็น “โมเดลต้นแบบ” ที่สามารถขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยและชุมชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายการแก้ไขข้อพิพาทเชิงป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืน