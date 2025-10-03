ราเมศ ยัน อดีตส.ส.-รมต. มีสิทธิ์เลือกหัวหน้าประชาธิปัตย์ ลั่นอย่ารอนสิทธิ์

ราเมศ แย้ง กกต.ปชป. อย่าลิดรอนสิทธิคนเป็นองค์ประชุม ยัน อดีต ส.ส.-อดีต รมต.สมัครสมาชิก เป็นโหวตเตอร์ เลือกหัวหน้าพรรค -กก.บห.ชุดใหม่ได้ทันที
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายราเมศ รัตนะเชวง อดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)พรรคฯ ออกประกาศให้อดีตสมาชิกพรรคฯต้องสมัครสมาชิกภายในวันนี้(3 ตุลาคม)ไม่เช่นนั้นจะไม่มีสถานะความเป็นองค์ประชุม ว่า โดยหลักการข้อบังคับ คนที่เป็นอดีตสมาชิกพรรคฯ ที่เคยเป็น รัฐมนตรี เคยเป็น ส.ส. หากสมัครเป็นสมาชิกพรรคฯ จะสามารถเป็นองค์ประชุมได้ทันที
โดยหลักการพื้นฐานเบื้องต้นประเด็นหลัก 3 ประการคือ1.หาก อดีตรัฐมนตรี อดีต ส.ส. กลับมาสมัครสมาชิกพรรคฯ ความเป็นสมาชิกพรรคสมบูรณ์เมื่อใด ประเด็นนี้ ตามหลักกฎหมายและข้อบังคับความเป็นสมาชิกมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ยื่นใบสมัครสมาชิกและชำระเงินค่าบำรุงพรรคฯ ความหมายคือเป็นสมาชิกพรรคทันที เมื่อกระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้น ส่วนในทางธุรการก็ดำเนินการไปตามขั้นตอน
นายราเมศ กล่าวต่อว่า 2. เมื่อเป็นสมาชิกพรรคฯแล้ว คนที่เคยเป็นรัฐมนตรี เคยเป็น ส.ส.ในนามพรรค สถานะการเป็นองค์ประชุมจะสมบูรณ์เมื่อใด ประเด็นนี้ตอบได้ว่า สถานะความเป็นองค์ประชุมจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อการสมัครสมาชิกเสร็จสิ้นกระบวนการ ความหมายคือสิทธิความเป็นองค์ประชุมเกิดขึ้นโดยข้อบังคับพรรคในทันที ตามข้อบังคับ ข้อ 78 และ
3. การแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกผู้ซึ่งเป็นองค์ประชุมใหญ่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันประชุม หากบุคคลใดที่เป็นองค์ประชุมไม่ได้รับแจ้งจะสามารถเข้าประชุมใหญ่วิสามัญในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคในวันที่ 18 ตุลาคม นี้ได้หรือไม่ ประเด็นนี้ตอบได้ว่า แม้ไม่ได้รับการแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าก่อน 15 วัน ก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพราะสิทธิความเป็นองค์ประชุม ไม่ได้ถูกตัดสิทธิเพราะการไม่ได้รับหนังสือเชิญเนื่องจากเจตนารมณ์ข้อบังคับกำหนดเพื่อให้มีการแจ้งองค์ประชุมเพื่อให้ได้รับทราบ กำหนด วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม
แต่หากองค์ประชุมทราบด้วยตนเองอยู่แล้วถึงการกำหนดวันประชุม ก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้ พรรคต้องดำเนินการเพื่อให้องค์ประชุมเหล่านั้นลงชื่อแยกออกมาอีกบัญชีแล้วนำรายชื่อไปรวมเป็นองค์ประชุม หากทำเช่นนี้ก็จะเป็นการเปิดกว้างและปกป้องรักษาสิทธิของสมาชิกที่เป็นองค์ประชุมอย่างแท้จริง
นายราเมศ กล่าวต่อว่า เวลานี้การตีความข้อบังคับต้องตีความให้ตรงตามเจตนารมณ์ สิทธิขององค์ประชุมจะถูกตัดสิทธิเพราะไม่ได้เชิญจากพรรคเช่นนั้นหรือ ตนคิดว่าต้องเปิดกว้าง ขณะนี้เราต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกคน คนที่เคยเป็นสมาชิกพรรค คนที่เคยเป็นอดีตสส. อดีตรัฐมนตรีของพรรค หากจะกลับมาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก กลับมาช่วยกัน แต่การจะไปตัดสิทธิหากกลับมาสมัครสมาชิกไม่ทันวันนี้เพราะไม่ได้รับหนังสือเชิญ ดูเหมือนมีนัยยะเกินไป ขอแนะนำให้เปิดโต๊ะรับสมัครสมาชิกหน้าห้องประชุมไว้ด้วย พร้อมกับเตรียมกระดาษไว้ให้สมาชิกที่เขาเป็นองค์ประชุมได้ลงชื่อ เพื่อรวบรวมรายชื่อรวมเป็นองค์ประชุม หากไม่ดำเนินการตามนี้ก็เชื่อว่ามีปัญหาตามมาอีกมากมายแน่นอน ฝ่ายกฎหมายพรรคต้องดูให้ละเอียดรอบคอบ การลิดรอนสิทธิถือเป็นเรื่องใหญ่