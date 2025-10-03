ADNOC เลือก Nautilus MK2 เทคโนโลยีไทย-นอร์เวย์ ปฏิบัติภารกิจซ่อมท่อส่งน้ำมันใต้ทะเล
บริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบี (Abu Dhabi National Oil Company – ADNOC) บริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก เชื่อมั่นในเทคโนโลยีหุ่นยนต์สัญชาติไทย-นอร์เวย์ มอบหมายภารกิจสำคัญให้กับ บริษัท เอสทูโรโบติกส์ จำกัด หรือ S2 Robotics ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ใต้ทะเล ในการนำหุ่นยนต์ “Nautilus รุ่นที่ 2 (Nautilus MK2)” เข้าตรวจสอบและซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันหลักใต้ทะเลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการรั่วไหล
ภารกิจครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ ADNOC ตรวจพบการผุกร่อนของผนังท่อส่งน้ำมันหลักใต้ทะเลขนาด 20 นิ้ว จากผลการประเมินสภาพท่อเบื้องต้นพบว่า มีการผุกร่อนมากกว่า 60% ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหล ด้วยเหตุนี้ ADNOC จึงมอบความไว้วางใจให้เทคโนโลยีของ S2 Robotics เข้าปฏิบัติการตรวจสอบเชิงลึกและซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันหลัก โดยไม่หยุดกระบวนการผลิต เพื่อเดินหน้าการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ S2 Robotics ภายหลังจากความสำเร็จจากการทดสอบหุ่นยนต์ “Nautilus MK2” ในสภาพแวดล้อมทะเลจริงเป็นครั้งแรก ณ Blue Gulf Shipyard กรุงอาบูดาบี เมื่อเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งการทดสอบในครั้งนั้นได้แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของ “Nautilus MK2” ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่งปิโตรเลียมใต้ทะเลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด จนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการชั้นนำ รวมถึง ADNOC ในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในสถานการณ์จริงที่เต็มไปด้วยความท้าทาย
นายพงศ์ภัทร บินสมประสงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอสทูโรโบติกส์ จำกัด กล่าวว่า ADNOC ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานระดับโลกได้มอบความไว้วางใจให้ S2 Robotics นำเทคโนโลยี Nautilus MK2 เข้ามาจัดการกับความท้าทายที่สำคัญครั้งนี้ ความสำเร็จจากการทดสอบภาคสนามที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีของ S2 Robotics พร้อมใช้งานจริง
“นับเป็นก้าวสำคัญที่เราได้เริ่มปฏิบัติภารกิจจริงเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ซึ่งไม่เพียงแต่จะ ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมพลังงาน ในระดับโลกอีกด้วย”
โดยเป้าหมายหลักของโครงการจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ การตรวจสอบสภาพท่อเพื่อยืนยันการผุกร่อน ดำเนินการตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีการสแกนแบบไม่ ทำลาย (Non-Destructive Testing – NDT) เพื่อตรวจสอบและยืนยันความหนาของผนังท่อในบริเวณที่เกิดการผุกร่อนอย่างละเอียด ทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับลักษณะและรูปทรงของการผุกร่อน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนซ่อมแซม
ส่วนที่สอง การซ่อมแซมเพื่อเสริมความแข็งแรงของท่อ ดำเนินการซ่อมแซมท่อด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber Wrap) ซึ่งควบคุมด้วยหุ่นยนต์ Nautilus MK2 ทั้งหมด ทำให้กระบวนการซ่อมแซมมีความแม่นยำ สูงสุดและสามารถคืนความแข็งแรงให้กับโครงสร้างท่อได้อย่างสมบูรณ์
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วน ระหว่าง S2 Robotics, SAFEEN Group และ Kongsberg Ferrotech ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ปฏิบัติการใต้ทะเล ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกพื้นทรายใต้ท่อ (Dredging) และการทำความสะอาดท่อเบื้องต้น (Marine Growth Cleaning) จากนั้นเรือ “SAFEEN Surveyor” ได้นำหุ่นยนต์ Nautilus MK2 ที่เตรียมความพร้อมโดยทีมงาน S2 Robotics และ Kongsberg Ferrotech ไปยังจุดหมายเพื่อเริ่มปฏิบัติการ
นายคริสโตเฟอร์ คาร์ลเซ่น กรรมการ บริษัท เอสทูโรโบติกส์ จำกัด กล่าวเสริมว่า สิ่งที่ทำให้ภารกิจนี้แตกต่าง คือความสามารถในการทำงานที่ชาญฉลาดและครบวงจรของ Nautilus MK2 เมื่อหุ่นยนต์ไปถึงจุดหมาย จะเริ่มทำการสแกนผนังท่อด้วยเทคโนโลยี UT (Ultrasonic Tool) และ TOFD (Time of Flight Diffraction) ซึ่งให้ความละเอียดสูงถึง 1×1 มิลลิเมตร ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งแบบเรียลไทม์ผ่านดาวเทียม และส่งตรงถึงผู้เชี่ยวชาญและลูกค้าสามารถเห็นภาพการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที การเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็วนี้ คือหัวใจสำคัญที่ช่วยให้การตัดสินใจในการซ่อมบำรุงเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้”
ความสำเร็จของภารกิจนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของท่อส่งน้ำมันหลักของ ADNOC ได้อย่างตรงจุด แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของหุ่นยนต์ Nautilus MK2 ซึ่งถูกออกแบบมาให้ปฏิบัติงานได้ที่ระดับความลึกสูงสุดถึง 1,000 เมตร และรองรับท่อได้หลายขนาดตั้งแต่ 8 ถึง 20 นิ้ว
การผสมผสานระหว่างการตรวจสอบที่แม่นยำสูงด้วยระบบสแกนแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing – NDT) และการซ่อมแซมด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ หรือ Steel Patch ทำให้ Nautilus MK2 เป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ และครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน
นายธิติกุล นาคธน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสทูโรโบติกส์ จำกัด กล่าวสรุปว่า ภารกิจของ S2 Robotics ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การซ่อมบำรุงรักษาท่อใต้น้ำเท่านั้น แต่เป็นการพลิกโฉมวิธีการบำรุงรักษาสินทรัพย์ใต้ทะเลทั้งหมด โดยการปฏิบัติงานที่ปราศจากความเสี่ยงต่อมนุษย์ ความแม่นยำของหุ่นยนต์ และการตัดสินใจจากข้อมูล แบบเรียลไทม์ คือกุญแจสำคัญที่มีส่วนกำหนดทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมพลังงาน
“S2 Robotics ยังคงมุ่งมั่นและพร้อมนำเทคโนโลยี Nautilus เข้ามายกระดับความมั่นคงปลอดภัยให้กับโครงสร้าง พื้นฐานด้านพลังงานต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง”