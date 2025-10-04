ช่วงขณะที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นไม่หยุด แถมยังผันผวนหนักกว่ารถไฟเหาะในปัจจุบัน ขาดไม่ได้คือ การสอบถามแนวโน้มกับกูรูในแวดวงว่าจะไปทางใดต่อดี
หนึ่งในผู้ที่ให้ความเห็นที่ปรากฏบนหน้าสื่ออย่างต่อเนื่อง “พวรรณ นววัฒนทรัพย์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG) ยืนยัน ราคาทองคำยังสามารถไปต่อได้อีกไกล โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศช่วยสนับสนุนให้ราคาทองขึ้น
เมื่อถามว่าราคาทองจะมีโอกาสลง เพื่อให้เราๆ ได้เข้าซื้อสะสมกันอีกครั้งได้หรือไม่
กูรูทั่นนี้ หัวเราะแห้ง “โจทย์อาจยากอยู่ เพราะมองไปข้างหน้ามีแต่เรื่องลบ”
หัวเราะแทบไร้เสียงแบบนี้ เชื่อแล้วค่าว่ายากจริงๆ