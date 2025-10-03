ผบ.นพค.15 นำกำลัง กร.ทหาร – SET ลงพื้นที่อยุธยา แจกถุงยังชีพ 100 ครัวเรือน สู้วิกฤติน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) นำโดย พ.อ.มหิธร บุญครอง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 (นพค.15) พร้อมด้วย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นพค.15 สนภ.1 นทพ. และหน่วยทหารในพื้นที่ ได้เคลื่อนกำลังพลพร้อมยานพาหนะเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
สำหรับภารกิจครั้งนี้ ได้มีการ มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รวมกว่า 100 ชุด ครอบคลุมประชาชนกว่า 300 คน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง
นอกจากการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้ว หน่วยทหารยังได้ จัดตั้งเครือข่ายแจ้งเตือนภัยพิบัติ และวางกำลังติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ปัจจุบันพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยายังคงได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำหลาก โดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำที่มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน การสนับสนุนของกองทัพและหน่วยงานภาคี จึงถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วย บรรเทาความเดือดร้อน ลดความเสี่ยง และสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในยามวิกฤติ