ไอซ์ รักชนก เดือด ฉะ ชัยวัฒน์ ปม กม.นิรโทษกรรมรุกป่า ระบุ ถ้าจะเอ่ยชื่อใครบอกเลย พร้อมขุดเหมือนกัน

ไอซ์ รักชนก ฉะ ชัยวัฒน์ ปม กม.นิรโทษกรรมรุกป่า ระบุ ถ้าจะเอ่ยชื่อใครบอกเลยพร้อมขุดเหมือนกัน
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีต ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะคณะที่ปรึกษานายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีทส. โพสต์ ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เขียนถึงร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ราษฎร ซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. …. โดยระบุว่า พ.ร.บ. นี้ น่ากลัวกว่าที่คิด ชาวบ้านคนไทยรอมานานกว่า 40 ปี หวังจะได้กลับเข้าไปทำกิน บ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว แต่ ส.ส.ไทยร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมยกที่ดินให้ ‘เขมร’ ..เวรกรรม..
โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ข้อความจำนวนมาก รวมทั้งสอบถามว่าเป็น ส.ส. พรรคการเมืองไหน ซึ่งนายชัยวัฒน์ ตอบว่า เดี๋ยวจะเปิดชื่อให้เห็น ทั้ง 2 พรรคการเมือง
ทั้งนี้ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้เข้ามาคอมเมนต์ข้อความของนายชัยวัฒน์ ระบุว่า “จะใส่ร้ายอะไรใครอีกเหรอคะ จะเอาเขมรมาอ้างโจมตีใครอีก ถ้าจะเอ่ยชื่อใคร เอ่ยเลยนะคะ พร้อมขุดเหมือนกัน ตอนนี้ทำงานร่วมกับ นายสุชาติ ชมกลิ่น เลยต้องมาไม้นี้เหรอคะ พร้อมนะ”