ทบ.ส่ง’จิตอาสา’ลุยกรอกกระสอบทรายเสริมพนังกั้นน้ำวัดสนามชัย จ.อ่างทอง
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม กองทัพบกยังคงส่งหน่วยทหารในทุกภูมิภาคเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “บัวลอย” ห้วงวันที่ 28 กันยายน 68 – ปัจจุบัน เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน กองทัพบกได้ติดตามรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หลังออกประกาศเตือนพายุโซนร้อนกำลังแรง “แมตโม” ซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้น อาจทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 5–7 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.)ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ทั้งนี้ พล.ต.กิตติ ประพิตรไพศาล ผบ.กองพลที่ 1 รักษาพระองค์(ผบ.พล.1รอ.) ได้สั่งการให้กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์(ร.31รอ.)จัดจิตอาสาพระราชทานร่วมกัประชาชน และหน่วยราชการในพื้นที่ร่วมกรอกกระสอบทราย พร้อมกับนำกระสอบทรายทำเป็นพนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชน บริเวณริมคันกั้นน้ำ วัดสนามชัย อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยได้กรอกกระสอบทรายได้ประมาณ 2,000 กระสอบ และได้นำกระสอบทรายเสริมเป็นพนังกั้นน้ำเรียบร้อย
ขณะที่ ป.1 พัน.11 รอ. จัดชุด ชป.กร. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 40 นาย ร่วมกับจิตอาสา ป.1 พัน.31 รอ.จำนวน 30 นาย รวม 70 นาย ช่วยเหลือชาวบ้านโดยแบ่งเป็นจำนวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 น้ำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยและชาวบ้าน หมู่ที่ 2 ได้ดำเนินการกรอกกระสอบทรายแล้วไปปิดกั้น เสริมแนวคันดินให้สูงขึ้นพร้อมเพิ่มแนวกระสอบทรายเป็นสองชั้น บริเวณ หมู่ที่ 2 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ชุดที่ 2 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับชาวบ้านกรอกกระสอบทรายและนำกระสอบทรายไปเสริมแนวคันดิน เพื่อป้องกันปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น จากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ในการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลบ.ม./วินาที เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ชุดที่ 3 น้ำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย รวมกับ กรมราชทัณฑ์ จ.อ่างทอง และ ชาวบ้าน ในการกรอกกระสอบทราย พร้อมกับนำกระสอบทรายไปปิดกั้น เสริมแนวกระสอบทรายให้สูงขึ้นเป็นสามแถวเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่ออล้นเข้าบ้านเรือนของประชาชนพร้อมทั้งใช้ไม้ยูคาออกเป็นเสาเข็มบริเวณคันดินเพื่อป้องกันการสไลด์ของคันดิน ณ หมู่ที่ 5 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
เวลา 16.30 น. ได้เกิดกระสอบทรายทรุดตัวทำให้มวนน้ำจากคลองบางโผงผิงไหลเข้าสู่บ้านเรือนจึงได้นำกำลังพลและกรมราชทัณฑ์ จ.อ่างทองดำเนินการปิด และเสริมแนวกระสอบเพิ่มเติมสามารถป้องกันมวนน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้สำเร็จ