ตาชั่งพันดาว : วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568

⦁….“ถนนแต่ละสายของชีวิต”…มีจุดหมายที่…ต่างกัน แต่ล้วนอยู่ใต้ตะวันดวง…เดียวกัน หนึ่งวันมี 24 ชั่วโมง…เหมือนกัน แต่สิ่งที่ทำให้เราแตก…ต่างกัน “คือวิธีคิด” ชีวิตมันไม่ได้ราบรื่น…เสมอไป แค่เราหามุมที่สบายใจให้เจอ “ก็พอ”
⦁…. แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ 249 นายพลสีกากีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นยศ “นายพล” ตั้งแต่ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.)-ผู้บังคับการ (ผบก.) เรียบร้อยแล้ว
⦁…. ถึงคิวบัญชีแต่งตั้งโยกย้าย ระดับรองผู้บังคับการ ถึง สารวัตร ใจตุ้มๆ ต่อมๆ การจัดทัพวางขุน โคน เที่ยวนี้น่าจะยิ่งตลบอบอวลกันทั่วประเทศ ไม่รู้อนาคตต้องโยกย้ายไปไหน ถนนทุกสายมุ่งเข้าสู่อำนาจของกระบวนการพิจารณา
⦁…. “พิทักษ์ 1” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ประกาศทำให้เสร็จก่อนสิ้นพฤศจิกายนนี้
⦁….จัดทัพแบ่งความรับผิดชอบ ผบ.ตร. ปรับกระบวนการบริหารแทนขุนพลที่เกษียณอายุราชการให้ รอง ผบ.ตร. จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.)
⦁….งานบริหารมอบหน้าที่ให้ พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึงงานป้องกันปราบปราม พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร งานสืบสวนสอบสวน พล.ต.อ.ธนา ชูวงษ์ คุมงานกฎหมายและคดี พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา เป็นหัวหน้า ส่วน พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จตช. ลุยงานจเรตำรวจ
⦁…. ฟากเมืองหลวงนครบาล พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. มอบให้ “รองตี๋” พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม และ พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. เพื่อนร่วมรุ่น นรต.46 คุมงาน สืบสวนสอบสวน แทน พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ เลื่อนเป็น ผบช.ประจำฯสำนักงาน ผบ.ตร. ส่วน “พี่จ๋อ” พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น.คุมงานปราบปรามยาเสพติด ที่ขยับจากงานความมั่นคง เพราะรู้ตื้นลึกหนาบางขบวนการค้ายานรกเป็นอย่างดีพร้อมปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้มงวดควบคู่กับการป้องกัน ฟื้นฟู และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เจ้าตัวยืนยันจะนำเอาความรู้และประสบการณ์ทำงานกับวิทยานิพนธ์ที่เขียนมาใช้มุ่งหวังกวาดล้างยานรกให้หมดไปเพื่อกรุงเทพฯปลอดภัยจากยาเสพติด
⦁…. ชั้น 14 พ่นพิษ! “พิทักษ์ 1” เซ็นคำสั่งเด้ง ‘หมอใหญ่’ พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ ช่วยราชการ ศปก.ตร. โดยขาดจากตำแหน่งเดิมมีผลบังคับ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังแพทยสภาพักใบอนุญาต
⦁…. เดินหน้าต่อ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. รับลูก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ขับเคลื่อนอบรมอาสาสมัคร 8,500 คน ดูแลความปลอดภัยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น พร้อมย้ำการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Thailand Tourist Police Application ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหลังเปิดนักท่องเที่ยวโหลดแอพพ์แล้วมากกว่า 2 แสน คนขอความช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือ 2,267 ราย
⦁…. ห่วงใย “รองแจง” พล.ต.อ.กรไชย รอง ผบ.ตร. มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นพบปะและให้กำลังใจแก่ครอบครัวตำรวจ สน.สามเสน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินทรุดตัว
⦁….ผู้นำรัฐบาล อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หารือตรงกับ “บิ๊กต่าย” ที่ประเมินร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม มีความเห็นตรงกันว่า รอยร้าวที่เกิดขึ้นและโครงสร้างที่เกิดความเสียหายเป็นอันตรายต่อผู้ที่จะใช้งานในอนาคต ฉะนั้น สน.สามเสน ต้องทุบ-สร้างใหม่ ลั่น ผู้รับเหมารับผิดชอบ
⦁….เซ่นคลิปเสียง “ผบ.ตร.” เซ็นลงโทษ ปลด พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา อดีตรอง ผบ.ตร. ออกจากราชการ ปมคลิปเสียงคดียิงรถ “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. เข้าข่ายประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง-ไม่รักษาความลับของทางราชการ-ทำให้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจ
⦁….ปิดเคส พ.ต.ท.สุริยะ พ่วงสมบัติ รอง ผกก.สืบสวน บก.ตม.1 พ.ต.ท.ธงไทย ไพเราะ สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1 แทคทีม ป.ป.ส. ปิดเกมเฝ้าตะครุบ “เอมมานูเอล แอ๊บโบ” พ่อค้ายาข้ามชาติผิวสี หนีหมายจับตำรวจสากล ลอบส่งยาเสพติดเกือบ 20 กิโล ค้นห้องพักโรงแรมย่านถนนเพชรบุรีพบอาวุธปืน เครื่องกระสุน ยาเสพติดพร้อมอุปกรณ์การเสพ
⦁….ยกย่อง ส.ต.ต.ภัครพล ฝ่ายเทศ ผบ.หมู่(ป.) และ ส.ต.ต.พงษ์สิริ สิริมา ผบ.หมู่(ป.) สน.บางกอกใหญ่ กระโดดปีนกำแพง ใช้ดิ้วเหล็กประจำกายทุบกระจกหน้าต่างเข้าช่วยเหลือหญิงชราจากเหตุเพลิงลุกไหม้ในชุมชนวัดหงส์ฯ เขตบางกอกใหญ่ กทม. ออกมาได้สำเร็จปลอดภัย พ.ต.ท.ปรเมศว์ เมฆสั้น รอง ผกก.ป. สน.บางกอกใหญ่ มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้ใจที่เเสดงความมุ่งมั่น ตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ ในการปฏิบัติหน้าที่
⦁….ความไว้ใจ ประธานศาลฎีกา อดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ออกคำสั่งแต่งตั้ง “ท่านกุ้ง” สุริยัณห์ หงษ์วิไล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ปฏิบัติหน้าที่ โฆษกศาลยุติธรรม เพื่อภารกิจประสานงานสื่อและบริการข่าวสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
⦁….สำเร็จช้าดีกว่าไม่ทำ “บิ๊กโจ๊ก” ยื่นฟ้องผู้บริหารศาลปกครอง ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เจ้าตัวยืนยันสิ่งที่ทำไม่ใช่เป็นการดูหมิ่นศาลแต่ใช้สิทธิเพื่อปกป้องตนเอง เปิดเผยความจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ศาลนัดฟังคำสั่ง 20 ตุลาคมนี้
⦁….สะกิดต่อม ปัญหาคาราคาซังจากร้านขายสุราล้อมกลุ่มตั้งวงเปิดเพลงเสียงดังตั้งแต่ค่ำยันเช้าสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้พักอาศัยโครงการธาราอเวนิว รังสิตคลองสาม ร้องไปทาง สภ.ธัญบุรี ปทุมธานี ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้ร้อนรู้หนาว ผู้พักอาศัยบอกน่าจะแสดงให้เห็นศักยภาพการทำงานบ้าง ไม่ใช่เกมแหกตาสร้างภาพ แค่ลูบหน้าปะจมูก
⦁….เอือมระอา ซิกเนเจอร์โรงพักบางใหญ่ นนทบุรี รถจอดริมถนนหน้าตลาดบีบี บางใหญ่ กับริมถนนกาญจนาภิเษก ปากทางเข้าโรงพยาบาลบางใหญ่ ทั้งรถสองแถวและรถนั่งสาธารณะจอดแช่ป้ายรถประจำทาง หากผู้บริหารโรงพักแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนไม่ได้ พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี หากทราบปัญหาแล้วน่าเปลี่ยนนอตตัวใหม่มาขับเคลื่อนแทน … ⦁