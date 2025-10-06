‘ผบ.ทบ.’ ประชุม’นขต.กอ.รมน.’ กำชับบูรณาการ-ประสานงานรองรับภัยคุกคาม เน้นเชิงรุก-ป้องกัน พร้อมพัฒนากลยุทธ์แก้ปัญหาชายแดนใต้
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ห้องกรุงธน บอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรม รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ในฐานะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(รอง ผอ.รมน.) เป็นประธานในการประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) โดยมีพล.อ. ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. และผู้บริหาร กอ.รมน. เข้าร่วม
ทั้งนี้ พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศในฐานะหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. กล่าวว่า กอ.รมน. ได้จัดประชุม นขต.กอ.รมน. (วาระพิเศษ) และการปฐมนิเทศผู้บริหารประจำปีของ กอ.รมน. เพื่อแนะนำตัวผู้บริหาร กอ.รมน. และปฐมนิเทศหน่วยงาน กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด (รอง ผอ.รมน.จังหวัด ฝ่ายทหาร) ได้รับความรู้ถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ ของ กอ.รมน. ซึ่งการประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญใน การสร้างความเข้าใจให้แน่นแฟ้น อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมการบูรณาการและร่วมประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคง โดยมี
พล.ท.ธนาธิป กล่าวว่า สำหรับการประชุมฯ และปฐมนิเทศฯ ในวันนี้ ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ได้ชี้แจงถึงการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ในปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญในการทำงานต้องตระหนักและเตรียมพร้อมอยู่เสมอเกี่ยวกับความชัดเจนในบทบาทขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในการทำงานของ กอ.รมน. ได้อย่างสม่ำเสมอ และได้เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ในการป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ รวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ โดยได้มอบแนวทางการทำงานให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้
พล.ท.ธนาธิป กล่าวว่า ให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงาน มุ่งเน้นทั้งเชิงรุกและการป้องกัน ต้องรู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่คู่ขนานไปกับการแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ โดยอาศัยฐานข้อมูลการประเมินสถานการณ์ การแจ้งเตือนข่าวสาร รวมทั้งความร่วมมือจากมวลชนซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญ , การกำกับดูแลของทุกส่วนงานให้เป็นไปตามทิศทางและแนวทางที่กำหนด โดยให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติ กอ.รมน. จะต้องเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญจากส่วนกลางไปสู่ระดับพื้นที่ ,การดำเนินงานแผนงานและโครงการของแต่ละหน่วยจะต้องทำผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลงานต่อไปในอนาคต ,กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ต้องเพิ่มบทบาทด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะกอ.รมน.จังหวัด ต้องเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ ผอ.รมน.จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนกลไกการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน อีกทั้งจะต้องสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน
พล.ท.ธนาธิป กล่าวว่า การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องริเริ่มและพัฒนากลยุทธ์ใหม่เพื่อให้เกิดความได้เปรียบและไม่ก่อให้เกิดเงื่อนไขหรือผลกระทบที่ซ้ำเติมปัญหาเดิม เน้นงานข่าวกรองต้องทันเวลา อีกทั้งจะต้องมีการสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ การทำงานจะต้องยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก และจะต้องปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับการประสานงานกับส่วนราชการภายนอกต้องมีความชัดเจนและมีเอกภาพ ,การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทางทะเล ให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวได้ประสานบูรณาการร่วมกับกองกำลังป้องกันชายแดน และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในพื้นที่ชายแดนด้านกัมพูชา กอ.รมน.จังหวัด ต้องเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ส่วนหลัง พร้อมการรณรงค์ให้มวลชนของ กอ.รมน. เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างชัดเจน
พล.ท.ธนาธิป กล่าวว่า สุดท้ายของการประชุม ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารทุกท่านที่เข้ารับการปฐมนิเทศได้เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ ระเบียบ คำสั่ง รวมทั้งรับทราบปัญหา ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ และขอให้ขยายผลการทบทวนหลังการปฏิบัติ เพื่อนำไปเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป