‘สมศักดิ์’ถกติดตามแก้น้ำท่วมสุโขทัย เผยเขตเมืองจมเหตุจุน้ำได้เพียง 550 ลบ.ม./วินาที แต่น้ำมา 1,100 ลบ.ม./วินาที ชี้ทำให้เกิดอุทกภัยทุกปี ย้ำเดินหน้าชงแก้ปัญหาให้ต่อเนื่อง ปลื้ม ครม.ไฟเขียวงบ 3,557 ล้านบาท ปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา แผนงาน 6 ปี 2568-2573
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจ.สุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและแก้ปัญหาในพื้นที่โครงการปรับปรุงคลองชักแม่น้ำยมฝั่งขวา จ.สุโขทัย ครั้งที่ 1/2568 โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจ.สุโขทัย เป็นประธานการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
โดยนายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบ สถานการณ์อุทกภัยเขตเศรษฐกิจเมืองสุโขทัย ซึ่งมีสาเหตุหลักคือ น้ำจากแม่น้ำยมไหลเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุโขทัย เนื่องจากน้ำจากแม่น้ำยมบริเวณเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย มีความจุลำน้ำเพียง 550 ลบ.ม./วินาที ซึ่งค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ Y.14 อำเภอศรีสัชนาลัย ประมาณ 1,100 ลบม/วินาที โดยจากสถิติข้อมูลของสถานีวัดน้ำ Y.14 รอบ 50 ปี พบว่า มีปริมาณน้ำที่วัดได้เกิน 1,250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 35 ครั้ง ทำให้เกิดอุทกภัยเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยแทบทุกปี โดยปัจจุบันกรมชลประทาน สามารถบริหารจัดการน้ำสาขาของแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัย คือห้วยแม่มอกและห้วยแม่รำพัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยังคงเหลือการบริหารจัดการในแม่น้ำยม ที่จะต้องบริหารจัดการน้ำในล้ำน้ำเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย ไม่ให้มีปริมาณน้ำเกินกว่าความจุลำน้ำที่จะสามารถรับได้
นายสมศักดิ์ เปิดเผยต่อว่า การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบัน โดยประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (หาดสะพานจันทร์) ทำหน้าที่ควบคุม ชะลอการระบายน้ำลงสู่ด้านท้ายให้สมดุลไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่เหนือน้ำ พร้อมทั้งระบายน้ำเข้าพื้นที่ฝั่งซ้าย โดยประตูระบายน้ำคลองหกบาท ปริมาณ 250 ลบ.ม./วินาที ลงคลองยม-น่านและแม่น้ำยมสายเก่า อัตรา 100 และ 150 ลม/วินาที ตามลำดับ ระบายน้ำเข้าพื้นที่ฝั่งขวาโดยประตูระบายน้ำคลองน้าโจน (คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา) ปริมาณ 20 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจากการบริหารจัดการที่ผ่านมาพบอุปสรรค คือ คลองยม-น่านและคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาไม่สามารถระบายน้ำได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำและลำน้ำแคบเป็นคอขวดหลายจุด
“การแก้ปัญหาน้ำท่วมสุโขทัย ผมได้ติดตามมาโดยตลอด ไม่เคยทอดทิ้งปัญหา ซึ่งได้นำเสนอรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนินการโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย แผนงานโครงการ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2573) กรอบวงเงินโครงการ 3,557 ล้านบาท และกรมชลประทาน ได้มอบหมายให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบดำเนินโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้กำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองซักนำแม่นำยมฝังขวา จังหวัดสุโขทัย ในเขตท้องที่ตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังไม้ขอน ตำบลนาทุ่งตำบลหนองกลับ ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก ตำบลบ้านซ่าน ตำบลบ้านไร่ ตำบลวังใหญ่ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง และตำบลบ้านกล้วย ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้เริ่มสำรวจและปักหลักเขต ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2568 เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง ตามที่จังหวัดสุโขทัย ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและแก้ปัญหาในพื้นที่โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา จังหวัด สุโขทัย เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2568” นายสมศักดิ์ กล่าว
นายสมศักดิ์ เปิดเผยอีกว่า การแก้ปัญหาน้ำท่วมพรรคเพื่อไทย ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร ก็ได้นำคณะพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัย และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งตนก็ได้มีโอกาสร่วมคณะไปติดตามการแก้ปัญหาด้วย รวมถึงตนยังได้ลงพื้นที่ต่อ ที่อำเภอศรีสำโรง ตำบลวัดเกาะ จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และตรวจสอบความเสียหายของสะพานที่ชำรุด พร้อมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ และชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย