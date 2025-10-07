เสริมแกร่ง SMEs ไทยด้วย AI

เพื่อให้ SMEs ได้เรียนรู้ เข้าใจ และประเมินความพร้อมในการนำ AI ไปใช้ในธุรกิจอย่างเป็นระบบ
เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “UOB AI Ready” โดยมอบเครื่องมือประเมินความพร้อมองค์กรผ่าน AI Readiness Index Survey ที่ครอบคลุมด้านกลยุทธ์ ข้อมูล บุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการนำ AI ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บัลลังก์ ว่องธวัชชัย Head of Digital Engagement & Ecosystem Partnerships ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ระบุ AI คือกุญแจสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs ทั้งด้านการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ สร้างผลลัพธ์เฉลี่ย 20-30% โครงการนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเปลี่ยนจาก ‘ความสนใจ’ สู่ ‘การลงมือทำ’
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), Microsoft (Thailand), ZWIZ.AI และ CERO โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการนำ AI มาใช้ในธุรกิจอย่างยั่งยืน
สำรวจเสียงจากผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการหลังต่างมองเห็นโอกาสใหม่ในการนำ AI ไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในหลากหลายมิติ อาทิ
บริษัท เลค คอมมูนิเคชั่น จำกัด ผู้แทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมมือถือ Gadget หลากหลายแบรนด์ สนใจใช้ AI เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและบริหารสต๊อกสินค้าได้แม่นยำมากขึ้น
บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสวน มองว่า Chatbot จะช่วยให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้รวดเร็วและ AI ด้าน HR จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
บริษัท ชีต้า คอนกรีต จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง จังหวัดเชียงราย เห็นโอกาสในการใช้ AI วางกลยุทธ์การตลาดเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และปรับปรุงกระบวนการผลิตและการขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัท ที.ซี.เอส. แป้งมันอุตสาหกรรม จำกัด วางแผนใช้ AI ควบคุมคุณภาพการผลิตและวิเคราะห์ตลาดสินค้าเกษตร เพื่อนำไปสู่การวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากล
จะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน AI เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยที่กำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวอย่างแท้จริง
ปิยะวรรณ ผลเจริญ