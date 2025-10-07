ยิ่งรู้จักยิ่งรัก

การกลับมาของ ทั่นธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งนี้
เรียกว่า เหล่าข้าราชการรวมถึงกระจิบข่าวตื่นตัวยิ่งกว่าเดิม
เพราะผู้กองเตรียมแผนงานและลุยทำงานไม่มีวันหยุดชนิดที่ว่า ยังไงๆ ก็ต้องเห็นผลแน่นอน 4 เดือนนี้
ถึงลุคจะดูดุดัน แต่ในงานมอบเซ็น MOU การยางแห่งประเทศไทย ที่กรมชลประทาน เจ้าตัวยิงมุขจนเหล่าข้าราชการ กระจิบข่าวได้หัวเราะเลิกเกร็ง (ฮ่า)
“ชื่อ ธรรมนัส นี้ ยิ่งรู้จักแล้วจะยิ่งหลงรักนะ (ยิ้ม)”
หวานเจี๊ยบขนาดนี้ ต้องรักแล้วคะทั่น (อิอิ)